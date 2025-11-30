Les réactions au «non» à l’initiative sur la taxation des héritages

Swissinfo a pris le pouls des camps du pour et du contre à la proposition de taxer les héritages des super-riches et leur a demandé comment interpréter le résultat sans appel du scrutin.

lire plus Reacciones ante el “No” a la iniciativa del impuesto de sucesiones

Reacciones ante el “No” a la iniciativa del impuesto de sucesiones

Reacciones ante el “No” a la iniciativa del impuesto de sucesiones

lire plus Reactions to the ‘No’ vote on the inheritance tax initiative

Reactions to the ‘No’ vote on the inheritance tax initiative

Reactions to the ‘No’ vote on the inheritance tax initiative

Tous les résultats des votations:

Plus

Plus

Politique suisse

Résultats des votations du 30 novembre 2025 en Suisse

Ce contenu a été publié sur Les Suisses votent sur un service citoyen obligatoire et sur une taxe sur les grandes successions pour financer la lutte climatique. Suivez les résultats ici.

lire plus Résultats des votations du 30 novembre 2025 en Suisse