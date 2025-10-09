Que pensez-vous de l’idée d’introduire un service citoyen pour toutes et tous pour remplacer le service militaire?

La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Le 30 novembre, le peuple suisse se prononcera sur une initiative qui propose de réformer le système actuel du service militaire. Toute personne de nationalité suisse devrait effectuer un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement. Cette obligation concernerait également les femmes.

L’objectif ? Promouvoir l’égalité entre les genres, renforcer la cohésion sociale et valoriser l’engagement civique. Les opposants, eux, s’interrogent sur la faisabilité du projet et sur sa capacité à garantir les effectifs nécessaires à l’armée.

Et vous, qu’en pensez-vous?

Connaissez-vous des systèmes similaires dans votre pays d’accueil? Votre expérience nous intéresse!

Roger G.
Roger G.

Enfin! Le bon vieux service militaire se devait d'être réformé! __Pourquoi? Pas pour l'abolir, mais pour le rendre plus moderne, plus accessible, plus engagé, plus varié.

Philippe Haenni
Philippe Haenni

D’un point de vue très personnel, mon parcours avec le service militaire a été marqué par une forme d’exclusion. En raison de problèmes de santé durant mon enfance, j’ai été dispensé du processus de sélection et me suis acquitté de la taxe d’exemption. Si cette solution était pratique, elle m’a aussi laissé un sentiment de frustration : celui de ne pas avoir eu l’opportunité de servir ma communauté à ma manière. Aujourd’hui encore, je peine parfois à m’identifier à mon entourage proche, qui a vécu cette expérience.__C’est pourquoi cette réforme me semble porteuse d’espoir. Elle pourrait enfin offrir à chacun — quelles que soient ses circonstances — la possibilité de s’engager et de se sentir utile. Servir son prochain ne se limite pas à un seul cadre, et cette initiative ouvre la voie à une diversité d’implications, bien plus adaptées aux réalités et aux aspirations de tous.

Cristina Bassi
Cristina Bassi
Le commentaire suivant a été traduit automatiquement du IT.
@Philippe Haenni

Presque comme mon fils qui n'a pas été accepté pour faire son service militaire en Suisse parce qu'ils ont prétendu qu'il devait le faire en Italie alors qu'il est bien connu que le service militaire a été aboli en Italie depuis 1992 - il est suisse et italien - merci.

Quasi simile a mio figlio che non è stato accettato dal fare il servizio militare in Svizzera perché sostenevano le vs autorità che dovesse farlo in Italia quando si sa benissimo che in Italia è stato abolito dal 1992 lui è svizzero e italiano grazie

Leandre Tschanz
Leandre Tschanz

Un service citoyen renforcerait la cohésion des couches sociales en mélangeant les jeunes de tous horizons autour d'un objectif commun. Il serait une école de vie précieuse, offrant des compétences pratiques et une première expérience professionnelle. En s'engageant pour la collectivité, que ce soit dans le social, l'environnement ou la protection civile, chacun pourrait contribuer concrètement aux défis de notre société et ressentir une grande fierté.

Caroline Gueissaz
Caroline Gueissaz

Après avoir obtenu le droit de vote en 1971, il est grand temps que les citoyennes suisses soient considérées à l’égal des hommes pour participer à la protection de la population, à la défense nationale et au service civil!

André S.
André S.

Bonjour tout le monde,____Je trouve cette initiative excellente, très actuelle (et même ses aspects auraient dû de manière nécessaire être mis en place depuis longtemps) et importante.____Notamment en faveur de la prospérité et l'engagement sociaux, la flexibilité, l'harmonisation et la valorisation de toutes formes de service à la collectivité, l'égalité et pour la cohésion et entente nationales. ____Le service national ainsi mis au goût des valeurs et nouveau défis actuels donnera davantage de sens et de valeur à la majorité de la population, et permettra de mieux répondre aux menaces actuelles multiples (dont cybersécurité, catastrophes naturelles et dérèglement climatique, défense dans toutes les acceptions du terme, soutien à la population et au bien commun, ...).____L'intégration de la majorité permettra d'ailleurs de réduire considérablement le nombre de jours de service à effectuer. Et rendra donc l'accomplissement d'un service d'intérêt général plus conciliable avec la tendance à l'allongement des études, ainsi que les autres obligations de carrière et familliales.____Un grand merci à l'Association Service Citoyen d'avoir eu le courage, l'énergie et rassemblé les moyens conséquents requis afin de lancer cette initiative.____Selon plusieurs sondages récents, la majorité des Suisses s'accordent sur le besoin de moderniser, flexibiliser, harmoniser et rendre plus intégrative et égalitaire l'obligation de servir.____Je suis donc confiant sur le fait que cette initiative va passer la rampe, compte tenu du bon sens commun de la population suisse.____Salutations citoyennes,__André S.

