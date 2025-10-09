Que pensez-vous de l’idée d’introduire un service citoyen pour toutes et tous pour remplacer le service militaire?

Le 30 novembre, le peuple suisse se prononcera sur une initiative qui propose de réformer le système actuel du service militaire. Toute personne de nationalité suisse devrait effectuer un service au bénéfice de la collectivité et de l’environnement. Cette obligation concernerait également les femmes.

L’objectif ? Promouvoir l’égalité entre les genres, renforcer la cohésion sociale et valoriser l’engagement civique. Les opposants, eux, s’interrogent sur la faisabilité du projet et sur sa capacité à garantir les effectifs nécessaires à l’armée.

Et vous, qu’en pensez-vous?

Connaissez-vous des systèmes similaires dans votre pays d’accueil? Votre expérience nous intéresse!

