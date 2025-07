Votations fédérales du 28 septembre

Chères et chers Suisses de l’étranger,



Après sept mois sans scrutin national, les électrices et électeurs suisses sont appelés aux urnes le 28 septembre pour se prononcer sur deux objets.



Le premier concerne la Loi fédérale sur l’identité électronique (e-ID). Après le rejet d’un projet porté par le secteur privé en 2021, le Conseil fédéral revient avec une nouvelle version, cette fois entièrement publique. Cette mouture bénéficie du soutien des principaux partis, à droite comme à gauche. Un référendum a toutefois été lancé par un comité composé notamment de membres du Parti pirate, des Jeunes UDC, de l’UDF et de cercles opposés aux mesures anti-Covid. Le camp du non dénonce un risque pour la protection des données personnelles.



Le second objet porte sur l’instauration d’un impôt sur les résidences secondaires. En décembre dernier, le Parlement a voté la suppression de la valeur locative pour les logements principaux et secondaires. Pour compenser les pertes fiscales dans les cantons touristiques, les Chambres fédérales ont introduit cet impôt spécial ciblant uniquement les résidences secondaires.



Pour mieux comprendre les enjeux de ces deux votations, nous vous proposons ci-dessous une présentation des objets soumis au vote, ainsi qu’une sélection d’articles pour approfondir le débat.



Bonne lecture,

2 minutes

Katy Romy

Katy Romy

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l'Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Nos explications détaillées:

Votre avis nous intéresse:

Nos articles sur le projet d’e-ID:

Notre débat filmé:

Nos articles sur le précédent vote sur l’e-ID:

Nos articles sur le marché de l’immobilier en Suisse:

Notre aide au vote:

