Abstimmung: Die Vorlagen vom 28. September kurz erklärt

Liebe Schweizerinnen und Schweizer im Ausland,

nach sieben Monaten ohne nationale Abstimmung sind die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger am 28. September wieder an die Urnen gerufen, um über zwei Vorlagen zu entscheiden.



Die erste betrifft das Bundesgesetz über die elektronische Identität, besser bekannt als E-ID. Nachdem ein vom Privatsektor getragenes Projekt im Jahr 2021 abgelehnt wurde, legt der Bundesrat nun eine neue Version vor – diesmal vollständig in öffentlicher Hand. Diese Vorlage wird von den grossen Schweizer Parteien von rechts bis links unterstützt. Ein Referendum kam jedoch von einem Komitee, dem unter anderem Mitglieder der Piratenpartei, der Jungen SVP, der EDU sowie Kreise angehören, die sich gegen die Covid-Massnahmen gestellt hatten. Das Nein-Lager warnt vor Risiken für den Schutz persönlicher Daten.



Die zweite Vorlage betrifft die Einführung einer Steuer auf Zweitwohnungen. Im vergangenen Dezember hat das Parlament die Abschaffung des Eigenmietwerts für Haupt- und Nebenwohnungen beschlossen. Um die dadurch entstehenden Steuerausfälle in touristischen Kantonen zu kompensieren, wollen die eidgenössischen Räte eine spezielle Steuer zulassen, die ausschliesslich auf Zweitwohnungen abzielt.

Um die Hintergründe dieser beiden Abstimmungen besser zu verstehen, finden Sie nachfolgend eine Übersicht über die Abstimmungsvorlagen sowie eine Auswahl an Artikeln zur Vertiefung der Debatte.



Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Katy Romy

Als Bundeshauskorrespondentin für SWI swissinfo.ch entschlüssele ich die Bundespolitik für die Auslandschweizer:innen. Nach meinem Studium an der Académie du journalisme et des médias der Universität Neuenburg führte mich mein beruflicher Weg zunächst zu verschiedenen Regionalmedien, darunter die Redaktionen des Journal du Jura, von Canal 3 und Radio Jura bernois. Seit 2015 arbeite ich in der mehrsprachigen Redaktion von SWI swissinfo.ch, wo ich meine Arbeit nach wie vor mit Leidenschaft ausübe. Weitere Sprachen: 2 Français fr Votations fédérales du 28 septembre Original Mehr Votations fédérales du 28 septembre

Italiano it Votazioni federali del 28 settembre Mehr Votazioni federali del 28 settembre

Diskutieren Sie mit!

Mehr Debatte Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus? Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag? Nehmen Sie an der Diskussion teil 1 Likes Diskussion anzeigen

Unsere Infos zu den Abstimmungsvorlagen:

Mehr E-ID: Darum geht es bei der Abstimmung vom 28. September Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Schweiz stimmt über die E-ID ab: Für die einen ein Schritt im digitalen Wandel, für andere ein Risiko für den Datenschutz. Mehr E-ID: Darum geht es bei der Abstimmung vom 28. September

Mehr Eigenmietwert: Soll die Schweiz dieses System abschaffen? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Das System um den Eigenmietwert ist komplex und bietet Möglichkeiten zur Steuervermeidung. Nun soll er weg. Alles zur Vorlage vom 28. September. Mehr Eigenmietwert: Soll die Schweiz dieses System abschaffen?

Unsere Artikel über die E-ID:

Mehr E-ID: Für ein Referendum wird es knapp Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Erhält die Schweiz einen elektronischen Identitätsausweis, die E-ID? Die Referendumsfrist läuft. Die Gegnerschaft ist fragmentiert. Es harzt mit dem Sammeln. Mehr E-ID: Für ein Referendum wird es knapp

Mehr Auslandschweizer-Organisation sagt klar Ja zu neuer E-ID Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht «Über die E-ID ist ein E-Voting leichter hinzubekommen», sagt ASO-Präsident Filippo Lombardi. Mehr Auslandschweizer-Organisation sagt klar Ja zu neuer E-ID

Unsere Artikel zum Schweizer Immobilienmarkt:

Mehr Hypotheken in der Schweiz: Wie das System funktioniert Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Kredite fürs Eigenheim sind in der Schweiz billig zu haben. Was Sie über Hypotheken im Bankenland wissen müssen. Mehr Hypotheken in der Schweiz: Wie das System funktioniert

Mehr Eigenmietwert: reale Steuer für fiktives Einkommen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Ein neuer Anlauf zur Abschaffung des Eigenmietwerts. Die Besteuerung des Lebens in den eigenen vier Wänden ist eine Schweizer Besonderheit. Mehr Eigenmietwert: reale Steuer für fiktives Einkommen

Mehr Generation ohne Haus: So unmöglich ist es, in der Schweiz ein Eigenheim zu kaufen Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht In vielen Gesellschaften können sich jüngere Generationen kein Wohneigentum mehr leisten. Blick auf den gnadenlosen Häusermarkt in der Schweiz. Mehr Generation ohne Haus: So unmöglich ist es, in der Schweiz ein Eigenheim zu kaufen

Zur langen Geschichte der E-ID in der Schweiz:

Mehr E-Voting: «Die Finanzierung wird zur Hürde» Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Für Auslandschweizer:innen verspricht E-Voting den Zugang zur Demokratie. Doch das Projekt weckt wiederum Skepsis – und kostet enorme Summen. Mehr E-Voting: «Die Finanzierung wird zur Hürde»

Mehr E-ID ist vom Tisch – Neustart folgt sogleich Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Einführung einer E-ID ist an der Urne deutlich gescheitert. Ausschlaggebend war, dass private Firmen als Anbieter hätten agieren sollen. Mehr E-ID ist vom Tisch – Neustart folgt sogleich

Mehr E-ID – ein Schritt Richtung E-Voting? Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die Fünfte Schweiz hätte Grund, sich für ein Ja zur E-ID stark zu machen. Sie ist ein Baustein zweier wichtiger Anliegen. Mehr E-ID – ein Schritt Richtung E-Voting?

Unsere Wahlhilfe:

Mehr Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Schweizer:innen im Ausland können dank einem Eintrag ins Stimmregister vom Ausland abstimmen und wählen. Ein Leitfaden. Mehr Abstimmen aus dem Ausland: So funktioniert der Eintrag ins Stimm- und Wahlregister

Mehr So funktioniert das politische System der Schweiz Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht Die direkte Demokratie ist wie die Neutralität und der Föderalismus ein Teil der schweizerischen Identität. Mehr So funktioniert das politische System der Schweiz