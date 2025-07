Votazioni federali del 28 settembre

Dopo sette mesi senza votazioni a livello nazionale, l'elettorato elvetico è chiamato alle urne il 28 settembre per esprimersi su due oggetti.



Il primo riguarda la Legge federale sull’identità elettronica (e-ID). Dopo il rifiuto nel 2021 di un progetto in cui il settore privato rivestiva un'importanza fondamentale, il Consiglio federale ha proposto una nuova versione. Questa volta la gestione dell'e-ID è interamente in mani pubbliche. La legge è sostenuta da tutti i principali partiti, sia di destra che di sinistra. Ma non mancano le voci critiche e così un comitato composto in particolare da membri del Partito Pirata, dei Giovani UDC, dell'UDF e da ambienti contrari alle misure anti-Covid ha lanciato un referendum. Il fronte del no denuncia un rischio per la protezione dei dati personali.



Il secondo oggetto riguarda l’introduzione di un’imposta sulle residenze secondarie. Lo scorso dicembre, il Parlamento ha votato la soppressione del valore locativo per le abitazioni principali e secondarie. Per compensare le perdite fiscali nei cantoni turistici, le Camere federali hanno introdotto questa imposta speciale, applicata esclusivamente alle residenze secondarie.



Per capire meglio le implicazioni di queste due votazioni, vi proponiamo una presentazione degli oggetti sottoposti al voto, nonché una selezione di articoli per approfondire le tematiche.



Katy Romy

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch

Français fr Votations fédérales du 28 septembre originale Di più Votations fédérales du 28 septembre

I due oggetti nel dettaglio:

In Svizzera, il destino dell'e-ID si decide di nuovo alle urne
L'elettorato svizzero vota sull'identità elettronica: per alcuni è uno strumento indispensabile verso la transizione digitale, per altri rappresenta un rischio per la protezione dei dati.

La Svizzera abolirà il valore locativo?
Il valore locativo è da tempo oggetto di accese discussioni per la sua complessità e per le opportunità di evasione fiscale. Il Parlamento ha intenzione di abolirlo e il 28 settembre si esprimerà il popolo. Ecco cosa prevede la riforma.

Il Paese in cui vivete offre una e-ID? Quali sono i vantaggi di questo strumento digitale o quali timori suscita? Condividete le vostre esperienze: il Paese in cui vivete ha già introdotto un'e-ID? Questo strumento vi rende la vita più facile?

"L'identità elettronica faciliterà la vita di svizzeri e svizzere all'estero"
Il documento d'identità digitale faciliterà l'esercizio dei diritti politici della Quinta Svizzera, secondo le due invitate al dibattito Let's Talk.

Organizzazione degli svizzeri all'estero: chiaro sì alla nuova e-ID
L'organizzazione che rappresenta la Quinta Svizzera si schiera a favore dell'identità digitale che, dice, favorirebbe il voto elettronico.

Un "no" chiaro e netto per la legge sull'eID
Il 64,4% degli svizzeri conferma il "no" deciso alla legge sull'identità elettronica (eID).

eID: una legge imperfetta, ma vale la pena di aspettare?
L'identità digitale (eID) è considerata la chiave d'accesso al mondo digitalizzato, ma il modello proposto dalla Svizzera è lontano dalla perfezione.

Valore locativo: una tassazione reale per un reddito fittizio
In Svizzera, si pagano più tasse quando si vive nella propria abitazione. C'è chi vorrebbe abolire il valore locativo, ma non tutti sono d'accordo.

Come funziona il sistema dei mutui in Svizzera
I mutui per la casa sono convenienti in Svizzera. Cosa c'è da sapere sui mutui nel Paese delle banche.

Carenza di alloggi in Svizzera: come stanno realmente le cose
Alta immigrazione, bassa attività edilizia: la carenza di alloggi in Svizzera si aggrava. Quanto è precaria la situazione?

Generazione senza casa: l'impossibilità di comprare un immobile in Svizzera
In molti Paesi, le giovani generazioni non possono più permettersi una casa di proprietà. Succede anche in Svizzera.

Trionfo per Weber, frattura per la Svizzera
"Valle contro montagna", titola la Neue Zürcher Zeitung (NZZ), secondo cui l'insolita – seppur di misura – approvazione dell'iniziativa popolare 'Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!', lanciata dal difensore della natura Franz Weber, è frutto di un "malessere diffuso". E apparentemente la maggioranza dell'elettorato elvetico non si è fidato delle promesse del governo e…

La costruzione di residenze secondarie sarà limitata
Nonostante la massiccia opposizione degli ambienti economici e dei partiti di centro e di destra, l'irriducibile ecologista Franz Weber ce l'ha fatta. La sua iniziativa "Basta con la costruzione sfrenata di abitazioni secondarie!" ha convinto una maggioranza di votanti, risicata ma sufficiente. In futuro ogni Comune sarà quindi costretto ad introdurre una quota massima del…

Votare dall'estero: come iscriversi al registro elettorale
Vivere all'estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all'estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale.

Alla scoperta del sistema politico elvetico
Un video del 2013 sempre d'attualità, anche se le cifre non sono più aggiornate.