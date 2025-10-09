Votations fédérales du 30 novembre: sur quoi allons-nous voter?
Chères lectrices, chers lecteurs,
À peine les résultats des dernières votations connus, il est déjà temps de se tourner vers les prochains scrutins fédéraux. Le 30 novembre, les Suisses seront appelés aux urnes pour se prononcer sur deux initiatives populaires.
La première émane de la Jeunesse socialiste. Baptisée initiative «Pour l’avenir», elle propose d’imposer les successions des grandes fortunes au bénéfice du climat. Concrètement, les successions et donations dépassant un montant exonéré de 50 millions de francs seraient taxées à hauteur de 50%, afin de financer la lutte contre le changement climatique. Mais l’idée peine à convaincre, même à gauche, où l’enthousiasme est mesuré. Les opposants craignent surtout qu’une telle mesure pousse les gros contribuables à s’exiler.
La seconde initiative vise à remplacer le service militaire par un service citoyen au bénéfice de la collectivité et de l’environnement. Celui-ci devrait être accompli par toutes les personnes de nationalité suisse, et non plus uniquement par les hommes comme c’est le cas actuellement. L’association à l’origine du texte estime que cette réforme permettrait de concrétiser l’égalité entre les genres, de renforcer la cohésion sociale et de valoriser l’engagement civique. Les opposants, eux, doutent de son efficacité pour garantir les effectifs de l’armée.
Excellente lecture,
Nos explications détaillées:
Plus
Un service citoyen pour toutes et tous? Les Suisses trancheront dans les urnes
Plus
Taxer les successions des très riches: ce que veut l’initiative des Jeunes socialistes
Votre avis nous intéresse:
Plus
Nos articles sur les riches en Suisse:
Plus
Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?
Plus
La Suisse se démène pour attirer les millionnaires
Plus
Comment les Suisses sont-ils devenus si riches?
Nos articles sur le service militaire:
Plus
L’armée suisse: si grande… ou si petite?
Plus
Enrôler des femmes dans l’armée suisse à la mode norvégienne
Notre aide au vote:
Plus
Voter depuis l’étranger: Mode d’emploi pour s’inscrire au registre
Plus
Courte introduction au système politique suisse
Les plus appréciés
Les plus discutés
En conformité avec les normes du JTI
Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative
Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !
Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.