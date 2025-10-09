Votations fédérales du 30 novembre: sur quoi allons-nous voter?

À peine les résultats des dernières votations connus, il est déjà temps de se tourner vers les prochains scrutins fédéraux. Le 30 novembre, les Suisses seront appelés aux urnes pour se prononcer sur deux initiatives populaires.



La première émane de la Jeunesse socialiste. Baptisée initiative «Pour l’avenir», elle propose d’imposer les successions des grandes fortunes au bénéfice du climat. Concrètement, les successions et donations dépassant un montant exonéré de 50 millions de francs seraient taxées à hauteur de 50%, afin de financer la lutte contre le changement climatique. Mais l’idée peine à convaincre, même à gauche, où l’enthousiasme est mesuré. Les opposants craignent surtout qu’une telle mesure pousse les gros contribuables à s’exiler.



La seconde initiative vise à remplacer le service militaire par un service citoyen au bénéfice de la collectivité et de l’environnement. Celui-ci devrait être accompli par toutes les personnes de nationalité suisse, et non plus uniquement par les hommes comme c’est le cas actuellement. L’association à l’origine du texte estime que cette réforme permettrait de concrétiser l’égalité entre les genres, de renforcer la cohésion sociale et de valoriser l’engagement civique. Les opposants, eux, doutent de son efficacité pour garantir les effectifs de l’armée.



Katy Romy

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion. Autres langues: 2 FR original Deutsch de Eidgenössische Abstimmungen vom 30. November: Worüber stimmen wir ab? lire plus Eidgenössische Abstimmungen vom 30. November: Worüber stimmen wir ab?

Italiano it Votazioni federali del 30 novembre: su cosa voteremo? lire plus Votazioni federali del 30 novembre: su cosa voteremo?

Nos explications détaillées:

Votre avis nous intéresse:

Nos articles sur les riches en Suisse:

Nos articles sur le service militaire:

Notre aide au vote:

