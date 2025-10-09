La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse
Politique suisse

Votations fédérales du 30 novembre: sur quoi allons-nous voter?

Katy Romy

Chères lectrices, chers lecteurs,

À peine les résultats des dernières votations connus, il est déjà temps de se tourner vers les prochains scrutins fédéraux. Le 30 novembre, les Suisses seront appelés aux urnes pour se prononcer sur deux initiatives populaires.

La première émane de la Jeunesse socialiste. Baptisée initiative «Pour l’avenir», elle propose d’imposer les successions des grandes fortunes au bénéfice du climat. Concrètement, les successions et donations dépassant un montant exonéré de 50 millions de francs seraient taxées à hauteur de 50%, afin de financer la lutte contre le changement climatique. Mais l’idée peine à convaincre, même à gauche, où l’enthousiasme est mesuré. Les opposants craignent surtout qu’une telle mesure pousse les gros contribuables à s’exiler.

La seconde initiative vise à remplacer le service militaire par un service citoyen au bénéfice de la collectivité et de l’environnement. Celui-ci devrait être accompli par toutes les personnes de nationalité suisse, et non plus uniquement par les hommes comme c’est le cas actuellement. L’association à l’origine du texte estime que cette réforme permettrait de concrétiser l’égalité entre les genres, de renforcer la cohésion sociale et de valoriser l’engagement civique. Les opposants, eux, doutent de son efficacité pour garantir les effectifs de l’armée.

Excellente lecture,

Ce contenu a été publié sur
2 minutes

Correspondante au Palais fédérale pour SWI swissinfo.ch, je décrypte la politique fédérale pour les Suisses de l'étranger. Après des études à l'Académie du journalisme et des médias de l’Université de Neuchâtel, mon parcours professionnel m'a d'abord menée dans divers médias régionaux, au sein des rédactions du Journal du Jura, de Canal 3 et de Radio Jura bernois. Depuis 2015, je travaille au sein de la rédaction multilingue de SWI swissinfo.ch, où je continue à exercer mon métier avec passion.

Nos explications détaillées:

Plus
Plus

Votre avis nous intéresse:

Plus

Discussion
Modéré par: Balz Rigendinger

Comment jugez-vous la contribution des super-riches à la société?

La revendication «Taxer les riches» est-elle logique à l’ère d’une nouvelle classe de super-riches?

Participez à la discussion
30 J'aime
19 Commentaires
Voir la discussion

Nos articles sur les riches en Suisse:

Plus
Automobile

Plus

Cinquième Suisse

Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?

Ce contenu a été publié sur La Suisse compte parmi les pays les plus riches du monde. Cependant, la richesse est très inégalement répartie: le 1% le plus riche possède 45% de la fortune totale, soit presque la moitié. En même temps, les riches paient une grande partie des impôts.

lire plus Super-riches en Suisse: une chance ou un fléau?
Plus
Plus
banknotes

Plus

Comment les Suisses sont-ils devenus si riches?

Ce contenu a été publié sur Comment un petit pays alpin est-il devenu l’un des plus riches du monde? Ce documentaire de SRF examine les facteurs possibles de ce succès.

lire plus Comment les Suisses sont-ils devenus si riches?

Nos articles sur le service militaire:

Plus
Soldats suisses au garde-à-vous

Plus

Le meilleur du contenu SSR

L’armée suisse: si grande… ou si petite?

Ce contenu a été publié sur L’armée suisse est-elle trop petite ou trop grande? La droite et la gauche ont des réponses différentes.

lire plus L’armée suisse: si grande… ou si petite?
Plus

Notre aide au vote:

Plus
Plus
Démocratie directe

Plus

Démocratie

Courte introduction au système politique suisse

Ce contenu a été publié sur Comme la neutralité et le fédéralisme, la démocratie directe fait partie de l’identité nationale suisse et contribue à l’harmonie entre des différentes langues, religions et cultures du pays. Cette vidéo donne un aperçu de ce système politique unique au monde.

lire plus Courte introduction au système politique suisse

Les plus appréciés

Les plus discutés

En conformité avec les normes du JTI

Plus: SWI swissinfo.ch certifiée par la Journalism Trust Initiative

Vous pouvez trouver un aperçu des conversations en cours avec nos journalistes ici. Rejoignez-nous !

Si vous souhaitez entamer une conversation sur un sujet abordé dans cet article ou si vous voulez signaler des erreurs factuelles, envoyez-nous un courriel à french@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision