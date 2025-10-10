The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Politica svizzera

Votazioni federali del 30 novembre: su cosa voteremo?

Katy Romy

Care lettrici e cari lettori,

chiusa una votazione, se ne apre subito un'altra: è già tempo di guardare alle prossime votazioni federali. Il 30 novembre gli svizzeri e le svizzere saranno chiamati alle urne per esprimersi su due iniziative popolari.

La prima è stata lanciata dalla Gioventù socialista. Denominata "Per il futuro", propone di tassare le successioni dei grandi patrimoni a beneficio del clima. Concretamente, le successioni e le donazioni che superano un importo di 50 milioni di franchi sarebbero tassate al 50% sull'eccedenza per finanziare la lotta contro il cambiamento climatico. L'idea, tuttavia, fatica a convincere, anche a sinistra, dove l'entusiasmo è moderato. Il campo di chi si oppone teme soprattutto che una misura del genere spinga i grandi contribuenti all'esilio.

La seconda iniziativa mira a riformare l'attuale sistema del servizio militare e civile con un servizio civico a beneficio della collettività e dell'ambiente. Tale servizio dovrebbe essere svolto da tutte le persone di nazionalità svizzera e non più solo dagli uomini, come avviene attualmente. L'associazione promotrice del testo ritiene che questa riforma consentirebbe di concretizzare la parità di genere, rafforzare la coesione sociale e valorizzare l'impegno civico. Chi si oppone, invece, dubita che possa garantire efficacemente gli effettivi dell'esercito.

Buona lettura!

Questo contenuto è stato pubblicato al
2 minuti

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

Le nostre spiegazioni dettagliate:

La vostra opinione ci interessa:

Dibattito
Moderato da: Balz Rigendinger

Tassa di successione: come valutate il contributo delle persone super-ricche alla società?

Il 30 novembre la Svizzera voterà sull’iniziativa sull’imposta di successione.

Partecipa alla discussione
Dibattito
Moderato da: Katy Romy

Cosa ne pensate dell’idea di introdurre un servizio civico obbligatorio per tutti e tutte?

Conoscete sistemi simili nel vostro Paese ospitante? La vostra esperienza ci interessa!

Partecipa alla discussione
I nostri articoli sulle persone ricche in Svizzera:

Automobile

Quinta Svizzera

I super-ricchi della Svizzera: opportunità o maledizione?

Questo contenuto è stato pubblicato al La Svizzera è uno dei Paesi più ricchi del mondo. Tuttavia, la ricchezza è distribuita in modo molto diseguale: l’1% più ricco possiede il 45% della ricchezza totale, quasi la metà. Allo stesso tempo, però, i ricchi pagano gran parte delle tasse.

Di più I super-ricchi della Svizzera: opportunità o maledizione?
Pioggia di banconote

Perché la Svizzera è così ricca?

Questo contenuto è stato pubblicato al Come è possibile che una piccola nazione montana senza accesso al mare e con così poche risorse naturali sia così ricca?

Di più Perché la Svizzera è così ricca?

I nostri articoli sul servizio militare:

Soldati in rango

Il meglio dei contenuti SSR

L’esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo?

Questo contenuto è stato pubblicato al Per la sinistra, gli effettivi dell’esercito svizzero sono troppi. Per i partiti borghesi, al contrario, sono troppo pochi. C’è chi punta il dito contro il servizio civile. Ma qual è la situazione reale?

Di più L’esercito svizzero è troppo grande o troppo piccolo?
La nostra guida al voto:

materiale di voto

Emigrazione

Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale

Questo contenuto è stato pubblicato al Vivere all’estero e votare in Svizzera: la Confederazione concede questo diritto ai suoi cittadini e cittadine residenti all’estero. Le persone che desiderano farlo devono iscriversi al registro elettorale.

Di più Votare dall’estero: come iscriversi al registro elettorale
illustrazione

Politica svizzera

Alla scoperta del sistema politico elvetico

Questo contenuto è stato pubblicato al Un video del 2013 sempre d’attualità, anche se le cifre non sono più aggiornate.

Di più Alla scoperta del sistema politico elvetico

