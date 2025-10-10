Votazioni federali del 30 novembre: su cosa voteremo?

chiusa una votazione, se ne apre subito un'altra: è già tempo di guardare alle prossime votazioni federali. Il 30 novembre gli svizzeri e le svizzere saranno chiamati alle urne per esprimersi su due iniziative popolari.



La prima è stata lanciata dalla Gioventù socialista. Denominata "Per il futuro", propone di tassare le successioni dei grandi patrimoni a beneficio del clima. Concretamente, le successioni e le donazioni che superano un importo di 50 milioni di franchi sarebbero tassate al 50% sull'eccedenza per finanziare la lotta contro il cambiamento climatico. L'idea, tuttavia, fatica a convincere, anche a sinistra, dove l'entusiasmo è moderato. Il campo di chi si oppone teme soprattutto che una misura del genere spinga i grandi contribuenti all'esilio.



La seconda iniziativa mira a riformare l'attuale sistema del servizio militare e civile con un servizio civico a beneficio della collettività e dell'ambiente. Tale servizio dovrebbe essere svolto da tutte le persone di nazionalità svizzera e non più solo dagli uomini, come avviene attualmente. L'associazione promotrice del testo ritiene che questa riforma consentirebbe di concretizzare la parità di genere, rafforzare la coesione sociale e valorizzare l'impegno civico. Chi si oppone, invece, dubita che possa garantire efficacemente gli effettivi dell'esercito.



