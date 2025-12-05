La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Démocratie
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Démocratie suisse
Newsletter
Voir toutes les newsletter
Suisses de l'étranger
Les meilleures histoires
Voir tous les contenus
Restez en contact avec la Suisse

Pollution aux hydrocarbures dans des rues de Courgenay (JU)

Keystone-SDA

Une pollution aux hydrocarbures a été décelée vendredi dans plusieurs rues du village de Courgenay (JU), en Ajoie. La police cherche activement à identifier l’auteur de cette négligence.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Des traces de pollution ont notamment été observées dans le secteur de la place du 23-Juin, a indiqué la police cantonale. La situation a nécessité un nettoyage de la chaussée, mobilisant notamment le SIS Mont-Terri. Un employé de l’office de l’environnement s’est également rendu sur les lieux.

Les plus appréciés

Les plus discutés

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision

SWI swissinfo.ch - succursale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision