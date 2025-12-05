Pollution aux hydrocarbures dans des rues de Courgenay (JU)

Keystone-SDA

Une pollution aux hydrocarbures a été décelée vendredi dans plusieurs rues du village de Courgenay (JU), en Ajoie. La police cherche activement à identifier l’auteur de cette négligence.

(Keystone-ATS) Des traces de pollution ont notamment été observées dans le secteur de la place du 23-Juin, a indiqué la police cantonale. La situation a nécessité un nettoyage de la chaussée, mobilisant notamment le SIS Mont-Terri. Un employé de l’office de l’environnement s’est également rendu sur les lieux.