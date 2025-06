Présidentielle en Pologne: bureaux de vote ouverts pour le 2e tour

Keystone-SDA

Les bureaux de vote ont ouvert en Pologne dimanche pour le second tour d'une élection présidentielle serrée qui aura des implications majeures pour le rôle du pays en Europe et pour les droits à l'avortement et LGBT+.

(Keystone-ATS) Rafal Trzaskowski, 53 ans, maire pro-UE de Varsovie et allié du gouvernement centriste, affronte l’historien nationaliste Karol Nawrocki, 42 ans, soutenu par le parti Droit et Justice (PiS) du président conservateur sortant Andrzej Duda. Les sondages d’opinion prédisent un scrutin extrêmement serré. Le vote se termine à 21h00.

Les sondages prédisent un scrutin particulièrement serré. M. Nawrocki bénéficie de 50,1% et M. Trzaskowski de 49,9% des intentions de vote, une différence infime qui se situe dans la marge d’erreur.