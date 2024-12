Projet inédit de la fondation de déminage Digger avec les écoles

Keystone-SDA

C'est un projet inédit en Suisse: les écoles du Jura bernois et de Bienne s'associent à la fondation Digger à Tavannes (BE) pour participer au financement d'une machine de déminage destiné à l'Ukraine. L'objectif est de récolter un million de francs.

(Keystone-ATS) Concrètement, les écoles vont lancer des actions de récolte de fonds jusqu’au 31 mai 2025 pour financer une machine de déminage. Elles pourront vendre des pâtisseries ou sensibiliser la population en la dirigeant vers la plateforme de financement participatif.

Directeur et fondateur de la fondation Digger, Frédéric Guerne n’a pas caché son enthousiasme de voir des jeunes participer à un tel projet. « On a déjà livré deux machines à l’Ukraine », a rappelé cet ingénieur, ajoutant que ce pays est le plus miné de la planète.

Les engins Digger-250 sont télécommandés de sorte que leurs pilotes peuvent se tenir à une distance garantissant leur sécurité. Depuis sa création en 1998, la société à but non lucratif basée à Tavannes a gagné crédibilité et en notoriété.