Pully (VD) accueille un nouveau festival

Keystone-SDA

Un nouveau festival animera l'été en Suisse romande: le Pully Live Festival. Prévue du 25 au 28 juin, la manifestation a dévoilé une partie de sa programmation, laquelle comprendra notamment Nile Rodgers, Gotthard et Nazareth.

2 minutes

(Keystone-ATS) Ce nouvel open air est né de la transformation complète du festival Pully Lavaux à l’heure du Québec. Un festival qui, après les années Covid et un déficit en 2022, a décidé de se réinventer. « Nous sommes repartis d’une feuille quasiment blanche », a expliqué son président Michel Marguerat, mardi devant la presse.

Le festival déménage ainsi du site du collège Arnold Reymond, sur les hauts de Pully, aux quais. De quoi désormais accueillir 4500 spectateurs par soir sur la scène principale (il y aura aussi une scène « off »), contre 2200 jusqu’ici.

L’autre grand changement concerne la programmation. Michel Marguerat a reconnu qu’avec les années, il avait été difficile de renouveler une programmation purement québécoise. D’où l’envie de présenter une affiche « plus large », sans pour autant totalement « couper le cordon avec le Québec », a-t-il dit.

Le mercredi, le festival pulliéran tiendra une soirée « urbaine et électro » avec notamment le collectif français Bon Entendeur. « Une star mondiale » sera aussi annoncée prochainement. Le jeudi, l’heure sera au hard rock avec les Suisses de Gotthard et les Ecossais de Nazareth.

Places entre 75 et 85 francs

Le vendredi, après une première partie assurée par le « local de l’étape » Bastian Baker, le Pully Live accueillera la « légende vivante » Nile Rodgers. Le maître du disco funk, véritable machine à tubes depuis les années 1970, vivra son troisième été de suite en terre vaudoise après ses concerts au Montreux Jazz en 2023 et à Paléo l’an dernier.

Le festival se clôturera le samedi 28 juin avec « une soirée surprise », dont l’affiche sera bientôt dévoilée, a poursuivi Michel Marguerat.

Parallèlement, une scène gratuite permettra de découvrir des artistes suisses et talents en devenir. Une quinzaine de stands et « food trucks » complèteront l’offre. Le budget du festival se monte à « plus d’un million de francs », tandis que le prix des billets va de 75 à 85 francs.

A la tête d’un comité d’organisation quasiment inchangé par rapport au festival québécois, Michel Marguerat estime que cette nouvelle mouture trouvera sa place parmi l’offre abondante des festivals de l’été. Il cite deux « atouts », la beauté des rives du Léman et la programmation, qui, selon lui, permettront à la manifestation de « se démarquer ».