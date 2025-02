Record d’affluence en 2024 pour le Musée Olympique à Lausanne

Keystone-SDA

Le Musée Olympique à Lausanne pulvérise son record d'affluence. Il a accueilli plus de 432'000 visiteurs en 2024, soit une augmentation de 23% par rapport à 2023. Parmi eux, plus de 52'000 élèves ont franchi les portes de l'institution, soit une hausse de 221%.

(Keystone-ATS) « Ce succès témoigne d’un engouement croissant pour le patrimoine olympique et l’excellence de la programmation proposée », écrivent vendredi les responsables du musée dans un communiqué. Le succès auprès des jeunes « renforce ainsi la mission pédagogique de l’institution », soulignent-ils.

L’an passé, le Musée Olympique a proposé trois expositions temporaires majeures qui ont su captiver le public: « Free to run », « Paris Olympique » et « Mode et Sport, d’un podium à l’autre ». En parallèle, quatorze événements culturels ont été organisés, parmi lesquels la Semaine olympique pour les enfants, le défilé « Mode et Sport » ainsi que des collaborations avec des entités sportives et culturelles.

« Le musée confirme ainsi son rôle de plateforme culturelle dynamique au carrefour du sport et de l’innovation », relèvent les responsables.

Quatre expos pour 2025

La cérémonie d’ouverture de Paris 2024 a réuni plus de 2500 personnes dans le parc du musée lors d’une retransmission en direct à la fois festive et conviviale, est-il rappelé. Le restaurant et la boutique ont également atteint de nouveaux records.

Le Musée Olympique a par ailleurs annoncé les temps forts de l’année 2025. Départ avec « Let’s Move – Bougez », une expérience interactive permettant aux jeunes visiteurs de vivre le sport autrement, à découvrir dès le 17 avril. « Sport à l’épreuve » proposera ensuite une immersion visuelle à travers la photographie et le cinéma (du 27 mai au 18 août).

Dès le 18 septembre, place à « Via Azzurra », une célébration des Jeux Olympiques d’hiver de Milano Cortina 2026. A partir de la même date, le musée invite le public à une exposition autour de l’innovation sportive, qui propose un voyage à travers l’évolution technologique du sport.