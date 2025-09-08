La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Renforcer la formation professionnelle supérieure en Suisse

Keystone-SDA

La formation professionnelle supérieure doit être renforcée en Suisse. Le Conseil des Etats a adopté lundi à l'unanimité un projet du Conseil fédéral visant à améliorer l'attrait des écoles supérieures, notamment grâce à de nouveaux noms de diplômes.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le gouvernement a concocté un projet introduisant quatre mesures en faveur des écoles supérieures. Premièrement, les diplômes de la formation professionnelle supérieure doivent être complétés avec les termes «Professional Bachelor» et «Professional Master». Ces compléments de titre ne peuvent être utilisés qu’avec les titres protégés des diplômes concernés. Le Conseil des Etats a accepté la modification par 32 voix contre 10.

Le projet prévoit aussi l’ajout de l’anglais comme possible langue d’examen supplémentaire pour les examens professionnels fédéraux et professionnels fédéraux supérieurs, comme cela est déjà le cas pour les autres diplômes du degré tertiaire. Il ajoute encore de la sécurité juridique pour les écoles supérieures avec deux autres mesures.

Le dossier part au National.

