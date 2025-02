Roger Nordmann quittera le Parlement le 20 mars prochain

Keystone-SDA

Le conseiller national Roger Nordmann démissionne du Parlement fédéral. Le socialiste vaudois en place depuis 20 ans a annoncé vendredi au Temps qu'il quittera son fauteuil du National le 20 mars prochain. C'est le Lausannois Benoît Gaillard qui lui succédera.

(Keystone-ATS) « Je ressens un phénomène d’usure inévitable après plus de vingt ans. J’arrive à la fin d’une phase, après avoir d’abord siégé des années au Conseil national et dans la Commission de l’énergie et de l’environnement, puis avoir présidé le groupe socialiste pendant huit ans, avant de terminer dans la Commission d’enquête parlementaire sur Credit Suisse. C’est comme en sport: il ne faut pas faire la saison de trop », confie-t-il dans l’interview au média.

Très connu et médiatisé pour son inlassable engagement sur le plan climatique et énergétique, Roger Nordmann était entré en 2004 à la chambre du peuple à Berne. Il affirme dans le journal romand qu’il quitte « provisoirement, c’est sûr » la politique, mais « n’exclut pas de revenir ».