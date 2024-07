Russie: un journaliste américain condamné pour espionnage

(Keystone-ATS) Le journaliste américain Evan Gershkovich a été condamné en Russie à 16 ans de prison. Il a été reconnu coupable d’espionnage, une accusation jamais étayée par Moscou et rejetée par l’intéressé,ses proches et les Etats-Unis.

Le Wall Street Journal a fustigé une condamnation “scandaleuse”, qui “survient alors qu’Evan a passé 478 jours en prison, détenu à tort, loin de sa famille et de ses amis (…) tout cela pour avoir fait son travail de journaliste”. Des responsables du journal s’engagent dans un communiqué à continuer à se battre pour obtenir sa libération.

Reporter sans frontières (RSF) a de son côté qualifié la condamnation du reporter d'”autre exemple flagrant de prise d’otage inacceptable de la part de la Russie”. “La condamnation (…) résulte d’un procès qui ne peut en aucun cas être considéré comme équitable ou libre. Ce verdict doit être immédiatement annulé”, a ajouté Rebecca Vincent, directrice des campagnes de RSF, dans un communiqué.

La condamnation d’Evan Gershkovich marque la fin d’un procès expéditif à huis clos. Sa condamnation était une condition préalable à un possible échange de prisonniers avec Washington, Moscou n’échangeant des détenus que s’ils sont condamnés.

Dans une colonie pénitentiaire

“Gershkovich Evan est reconnu coupable et condamné à 16 ans d’emprisonnement”, a déclaré le juge du tribunal régional Sverdlosvki d’Ekaterinbourg, Andreï Mineïev, selon une journaliste de l’AFP sur place.

Le reporter du Wall Street Journal, âgé de 32 ans, devra purger sa peine dans une colonie pénitentiaire à “régime sévère”, ce qui signifie des conditions de détention très strictes, comparées au “régime normal”.

Il est apparu devant la presse avant l’énoncé du verdict, les bras croisés, le crâne rasé – une coupe imposée aux prisonniers – dans le box en verre réservé aux accusés.

Il a plaidé non coupable

Evan Gershkovich a plaidé non coupable et exercé son droit à une “dernière prise de parole” avant le verdict, avait annoncé plus tôt à la presse une porte-parole du tribunal, Ekaterina Maslennikova. Le parquet avait requis 18 ans de prison.

S’il fait appel et que sa condamnation est confirmée, il devrait ensuite rejoindre sa colonie pénitentaire dans la foulée, lors d’un transfert qui peut mettre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Accusation jamais étayée

Reporter reconnu pour son professionnalisme, Evan Gershkovich avait été arrêté fin mars 2023, alors qu’il était en reportage à Ekaterinbourg (Oural), pour “espionnage”, une accusation que la Russie n’a jamais étayée et que le journaliste, sa famille, ses proches ainsi que la Maison Blanche rejettent.

Le Kremlin a une fois encore refusé vendredi de spécifier ses accusations : “Les accusations d’espionnage sont une chose très sensible, nous ne pouvons pas faire d’autres commentaires, le procès est en cours”, a éludé le porte-parole de Vladimir Poutine, Dmitri Peskov.

Procès expéditif

Le procès de M. Gershkovich, après 16 mois de détention, aura été expéditif : une audience le 26 juin, une autre jeudi et enfin celle de ce vendredi. Toute la procédure a été placée sous le sceau du secret et rien n’a filtré du huis clos imposé par les autorités.

Il s’agit donc d’une procédure express, car les procès de ce type s’étalent d’ordinaire sur plusieurs semaines ou mois.

Monnayer un possible échange

Pour Washington, son arrestation a visé avant tout à monnayer un possible échange de prisonniers, en pleine tension entre la Russie et les Etats-Unis liée au conflit armé en Ukraine.

Moscou a admis négocier sa libération et le président russe Vladimir Poutine a évoqué lui-même le cas de Vadim Krassikov, en prison en Allemagne pour un assassinat commandité attribué aux services spéciaux russes.

Première depuis l’URSS

Evan Gershkovich est le premier journaliste occidental, depuis l’époque soviétique, à être accusé d’espionnage en Russie. Son emprisonnement a suscité une importante vague de solidarité au sein de médias américains et européens.

Fin juin, la Maison Blanche a dénoncé un “simulacre” de procès, répétant que M. Gershkovich n’avait “jamais travaillé pour le gouvernement” américain.

Le journaliste communique avec sa famille et ses amis via des lettres lues et censurées par l’administration pénitentiaire. Dans ces courriers, il dit garder le moral, attendre sa condamnation, vouloir voir le ciel plus souvent, le tout avec des traits d’humour.

Enfant d’immigrés ayant fui l’URSS pour les Etats-Unis, Evan Gershkovich s’était installé en Russie en 2017.

Détention “arbitraire”

Début juillet, un panel d’experts de l’ONU a estimé que sa détention était “arbitraire” et qu’il devait être libéré “sans délai”.

Les enquêteurs accusent M. Gershkovich, qui avait travaillé pour l’AFP à Moscou en 2020-2021, d’avoir collecté des informations sensibles pour la CIA sur l’un des principaux fabricants russes d’armements, l’entreprise Ouralvagonzavod.

Cette usine produit notamment des chars T-90 utilisés en Ukraine et ceux de nouvelle génération Armata, alors que son activité civile est la production de wagons de marchandises.

La Russie détient plusieurs autres Américains, dont la journaliste russo-américaine Alsu Kurmasheva, arrêtée en 2023 pour une infraction à la loi sur les “agents de l’étranger”, et l’ex-Marine Paul Whelan, qui purge une peine de 16 ans de prison pour espionnage, une accusation qu’il conteste.

Une ressortissante russo-américaine, Ksenia Karelina, est jugée depuis le 20 juin, à Ekaterinbourg aussi, pour haute trahison, accusée d’avoir donné de l’argent à un groupe de soutien à l’Ukraine.