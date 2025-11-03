Séisme de magnitude 6,3 en Afghanistan: au moins 20 morts

Keystone-SDA

Vingt personnes au moins ont été tuées dans un séisme de magnitude 6,3 ayant frappé le nord de l'Afghanistan dans la nuit de dimanche à lundi. La secousse est survenue deux mois après le tremblement de terre le plus meurtrier de l'histoire récente du pays.

(Keystone-ATS) Elle s’est produite peu avant 21h30 (heure en Suisse) à Kholm dans la province de Samangan, près de la ville de Mazar-e-Sharif, avait une profondeur de 28 km, selon l’institut d’études géologiques américain USGS.

«Environ 320 compatriotes ont été blessés et plus de 20 tués» dans les provinces de Samangan et de Balkh, a indiqué un porte-parole du ministère afghan de la santé, précisant qu’il s’agit d’un bilan provisoire.

A Mazar-e-Sharif, grande ville du nord du pays dans la province de Balkh, la mosquée bleue, joyau du XVe siècle en faïences éclatantes, a été endommagée: des pierres se sont détachées de l’imposant édifice, notamment au niveau du minaret, et jonchaient le sol. Les journalistes n’ont pas été autorisés dans l’immédiat à prendre des images de la mosquée.

Le ministère de la défense a dit avoir déblayé et rouvert une route qui avait été coupée par des éboulements et avoir secouru des personnes qui y avaient été bloquées dans la nuit.

Séisme ressenti à Kaboul

Des secousses ont été ressenties dans la nuit jusque dans la capitale Kaboul, d’après des journalistes de l’AFP sur place.

Ce séisme survient après celui de magnitude 6 qui avait touché à la fin août les provinces orientales de Kounar, Laghman et Nangarhar. Ce tremblement de terre, le plus meurtrier de l’histoire récente de l’Afghanistan, avait tué plus de 2200 personnes, en avait blessé près de 4000 autres et avait détruit 7000 maisons, selon les talibans.

Il avait été suivi de nombreuses répliques et la mise en place de l’aide avait été ralentie par l’accès difficile aux zones sinistrées, le tremblement de terre ayant frappé des zones agricoles et déjà reculées, à la lisière avec le Pakistan.

D’après le bureau des affaires humanitaires de l’ONU (Ocha), 111,5 millions de dollars sont nécessaires pour la seule réponse post-séisme dans l’est du pays, qui a placé 221’000 personnes en situation de «besoin aigu» d’aide humanitaire.

L’Afghanistan est fréquemment frappé par des tremblements de terre, en particulier dans la chaîne montagneuse de l’Hindou Kouch, près de la jonction des plaques tectoniques eurasienne et indienne.

Depuis 1900, le nord-est de ce pays a connu douze séismes d’une magnitude supérieure à 7, selon Brian Baptie, sismologue au British Geological Survey.