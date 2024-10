Sega va adapter sa série de jeux vidéo « Shinobi » au cinéma

Keystone-SDA

(Keystone-ATS) Le japonais Sega a annoncé mercredi une adaptation cinématographique de sa célèbre série « Shinobi ». L’éditeur de jeux vidéos va à cet effet collaborer avec Universal Pictures, déjà derrière le film à succès « Super Mario Bros ».

Sorti pour la première fois en 1987 dans les salles d’arcade, le jeu Shinobi, mettant en scène un ninja des temps modernes se frayant un chemin à coups de shuriken (arme de lancer traditionnelle) dans des niveaux remplis d’ennemis, a connu de nombreuses adaptations et suites sur ordinateurs et consoles. Un nouveau jeu vidéo de la série avait été annoncé fin 2023.

En ce qui concerne le film, « le développement d’une production cinématographique sur les jeux +Shinobi+ a commencé », a écrit Sega dans un communiqué, sans préciser de calendrier de sortie. Le long-métrage sera réalisé par Sam Hargrave (films « Extraction » sur Netflix) et produit notamment par Marc Platt (« La La Land », « Babylon ») pour la société Universal Pictures, laquelle « s’attend à ce que le film suive le succès » de « Super Mario Bros. », selon le communiqué de Sega.

Les aventures du plombier moustachu de Nintendo sur grand écran s’étaient classées en deuxième position au box-office mondial en 2023. Sega avait lui-même déjà adapté au cinéma les péripéties de son hérisson bleu vedette dans « Sonic, le film », et la série « Like a Dragon: Yakuza », inspirée de ses jeux vidéo inscrits dans l’univers de la mafia japonaise, doit être diffusée sur Amazon Prime Video à partir du 24 octobre.

Les jeux vidéo ont le vent en poupe au cinéma ces dernières années: après son carton de 2023, Nintendo travaille sur un nouveau film « Super Mario Bros. » pour 2026 et planche également sur une adaptation en salles de sa franchise Zelda. De son côté, l’éditeur de jeux vidéos américain Electronic Arts a confirmé le mois dernier vouloir porter « Les Sims » sur grand écran.

Plusieurs séries adaptées de jeux vidéo ont également rencontré un gros succès récemment, comme « The Last of Us » et « Fallout », et une adaptation de « Tomb Raider » est également en préparation.