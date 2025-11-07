Siemens Mobility livrera 116 rames aux CFF

Keystone-SDA

Le constructeur Siemens Mobility va livrer 116 nouvelles rames à deux étages pour le RER zurichois et la Suisse romande, ont annoncé vendredi les CFF. Il s'agit d'un contrat d'environ deux milliards de francs. Ces trains seront mis en service dans les années 2030.

1 minute

(Keystone-ATS) Quelque 95 véhicules circuleront sur les lignes du RER zurichois. Les 21 véhicules prévus pour être utilisés en Suisse romande circuleront sur les lignes du RER Vaud et du RE33 Martigny–Annemasse, précisent les CFF.

Les trains de la première génération du RER zurichois doivent être remplacés après 40 ans de bons et loyaux services. Les nouveaux véhicules offriront nettement plus de places. Un train mesure environ 150 mètres de long et possède quelque 540 places assises ainsi que huit zones multifonctionnelles spacieuses pour voyager debout ou disposer des vélos et des bagages.