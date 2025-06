Sion: la piscine de la Blancherie rouvre le 28 juin

Keystone-SDA

Plus grande piscine de plein air de Sion, la Blancherie rouvrira ses portes samedi 28 juin après plusieurs travaux de modernisation, entamés il y a cinq ans. L'ouverture de l'établissement a dû être reportée de dix jours afin de terminer la mise en service et de procéder à tous les tests techniques et sécuritaires, indique mercredi la Ville de Sion.

1 minute

(Keystone-ATS) Les travaux ont notamment consisté à refaire les bassins avec le remplacement de l’ancien revêtement en carrelage par de l’inox. Les conduites d’alimentation des bassins et les douches extérieures ont aussi été changées, tout comme divers aménagements extérieurs.

La Ville de Sion rappelle que la piscine de plein air de la Sitterie, au nord de la ville, est ouverte depuis le 17 mai. La piscine couverte de l’Ancien Stand est également à disposition du public et fermera ses portes le vendredi 27 juin. Elle rouvrira le 8 septembre.