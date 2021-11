Ce contenu a été publié le 03 novembre 2021 - 11:30

Veronica DeVore

Journaliste américano-suisse couvrant surtout l’éducation, les migrations et les questions qui concernent la jeunesse - plus des histoires de fromage de temps à autre en raison de ses racines en Suisse et dans le Wisconsin! Elle produit aussi des podcasts et travaille dans le groupe chargé des réseaux sociaux. Plus d’articles de cet auteur / cette autrice | Rédaction en chef

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous, à swissinfo.ch, avons récemment introduit un changement prometteur, qui touche à la manière dont vous débattez entre vous et avec nous sur les sujets que nous couvrons et qui vous tiennent à cœur. Nos discussionsLien externe, par lesquelles vous pouvez échanger avec notre communauté mondiale de lectrices et lecteurs et avec nos journalistes, sont désormais véritablement multilingues.

Qu’est-ce que cela signifie? Grâce à la technologie de traduction automatique, les participantes et participants à nos débats peuvent écrire dans leur langue préférée, et qui pratique n’importe laquelle des 10 langues dans lesquelles nous publions pourra lire leurs contributions. Au lieu de 10 discussions différentes sur le même sujet organisées par langue, il n’y a désormais qu’un unique fil de discussion, que celles et ceux qui parlent français, allemand, italien, anglais, espagnol, portugais, arabe, japonais, chinois et russe peuvent suivre et auquel elles et ils peuvent participer.

Parmi les sujets qui ont suscité le plus de discussions au niveau international jusqu’ici figurent l’état de la liberté d’expression, la crise climatique et les moyens d’y faire face et les objets soumis à votation populaire en Suisse, comme l’impôt sur les grandes fortunes, ou la question de savoir si les citoyens suisses vivant à l’étranger devraient se voir offrir le vaccin Covid-19 par leur pays de résidence.

Chaque débat est «hébergé» par une ou un journaliste, travaillant sur une thématique précise et qui aime savoir ce que pense le public du monde entier intéressé et concerné par ces sujets. Les journalistes participent également aux discussions, partagent leurs expériences et leur expertise et peuvent même vous contacter pour alimenter leurs papiers.

ET ce ne sont pas seulement nos journalistes qui peuvent lancer un débat avec la communauté des lectrices et des lecteurs. Nous voulons également connaître votre avis: quelles questions souhaiteriez-vous voir discutées? Sur quels sujets aimeriez-vous que nous nous lancions? Faites-nous-en part en inscrivant votre question ci-dessous:

Participez à la discussion Quelles questions souhaiteriez-vous soumettre au débat avec notre communauté multilingue? Let us know what topics you would like to discuss with fellow SWI readers.

Nos débats traduits automatiquement sont encore en version bêta, ce qui signifie que nous continuons à améliorer la technologie et l’interface, également avec votre contribution. Nous sommes conscients que la traduction automatique – malgré les progrès réalisés – est encore loin d’être parfaite. C'est pourquoi nous développons des moyens pour que vous puissiez nous donner un retour rapide sur la qualité d'une traduction, en vue d’améliorer le système au fil du temps. En attendant, vous pouvez envoyer vos commentaires directement à l'adresse french@swissinfo.ch.

Merci de faire partie de notre communauté mondiale et de rester en contact avec nous. Nous espérons que vous trouverez les débats sur swissinfo.ch intéressants, informatifs et engageants et que vous nous ferez savoir comment nous pouvons continuer à nous améliorer.