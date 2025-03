Sommet de Paris sur l’Ukraine: alliés prêts à déployer des troupes

Keystone-SDA

Les alliés européens de l'Ukraine réunis jeudi à Paris se sont prononcés à l'unanimité contre toute levée des sanctions imposées à la Russie, tandis que la France et le Royaume-Uni sont prêts à déployer des troupes en Ukraine en tant que "garantie de sécurité".

4 minutes

(Keystone-ATS) Dans cette perspective, une mission franco-britannique se rendra « dans les prochains jours en Ukraine », a annoncé le président français Emmanuel Macron, Paris et Londres étant désormais les « pilotes » de la mobilisation en faveur de ce pays, dans sa quatrième année de guerre face à l’invasion russe à grande échelle.

Cette mission devra également préparer « ce que sera le format de l’armée ukrainienne », qui reste la principale « garantie de sécurité » de Kiev, a-t-il précisé à l’issue de ce sommet ayant réuni une trentaine d’Etats.

Sur le volet économique, les pays soutenant l’Ukraine ont « acté de manière unanime » qu’il ne fallait pas abandonner les sanctions contre Moscou, alors que Washington l’envisage, a assuré Emmanuel Macron.

« Consensus »

« Il y a un consensus sur le fait que ce n’est pas le moment de lever les sanctions », a martelé le premier ministre britannique Keith Starmer. « Au contraire, nous avons discuté de la façon de les renforcer », a-t-il ajouté, se réjouissant par ailleurs de voir l’Europe « se mobiliser » pour la paix en Ukraine « à une échelle inédite depuis des décennies ».

Ce serait « une grave erreur » de les supprimer, a renchéri dans une déclaration séparée le chancelier allemand Olaf Scholz, « cela n’a aucun sens tant que la paix n’est pas réellement rétablie et nous en sommes malheureusement encore loin ».

A un moment où la Russie est engagée depuis plusieurs semaines dans des discussions avec Washington, qui veut obtenir à tout prix une trêve en Ukraine, les participants au sommet dans la capitale française se sont montrés très méfiants. A l’instar du président ukrainien Volodymyr Zelensky, lequel a assuré que la Russie ne voulait « aucun type de paix ».

« L’Ukraine avait eu le courage d’accepter un cessez-le-feu inconditionnel. Il n’y a eu aucune réponse russe mais des conditions nouvelles (posées par Moscou, ndlr) et des frappes s’intensifiant » en Ukraine, a résumé le président Macron, fustigeant la stratégie du Kremlin: « faire semblant d’ouvrir des négociations pour décourager l’adversaire et intensifier les attaques ».

Sous pression américaine, Kiev a accepté le 11 mars une cessation de 30 jours des combats. Mardi, à l’issue de pourparlers en Arabie saoudite par l’intermédiaire de Washington, un accord a été annoncé pour déboucher, sous conditions, à une trêve en mer Noire et à un moratoire sur les frappes contre les sites énergétiques.

Mais Moscou a réclamé la levée des restrictions sur les exportations agricoles russes, une idée soutenue par la Maison Blanche.

« Forces de réassurance »

Le sommet de Paris avait pour objectif d’affirmer la position de l’Ukraine et de ses soutiens tandis que Russes et Américains se parlent en direct ,et à « finaliser » des « garanties de sécurité » pour les Ukrainiens en cas d’hypothétique paix.

La proposition franco-britannique de déployer des contingents européens en Ukraine « ne fait pas l’unanimité », a reconnu le président français, qui a toutefois promis qu’il y aurait « une force de réassurance de plusieurs pays européens » en cas de paix et que celle-ci ne dégarnirait pas le flanc oriental de l’Otan.

Ces troupes n’auraient « pas vocation à être des forces de maintien de la paix, à être présentes le long de la ligne de contact ou à se substituer aux forces ukrainiennes », a-t-il répété. Elles seraient envoyées dans « certains endroits stratégiques préidentifiés avec les Ukrainiens » et auraient un « caractère de dissuasion », a-t-il dit.

Le sommet de la « coalition des volontaires », selon l’expression d’Emmanuel Macron, a duré plus de trois heures à l’Elysée.

Parmi les dirigeants des pays de l’Union européenne et/ou de l’Otan qui étaient présents figuraient, outre M. Scholz, la cheffe du gouvernement en Italie Giorgia Meloni et le premier ministre polonais Donald Tusk mais aussi le vice-président turc Cevdet Yilmaz.

Ce sommet est intervenu après une série de rencontres politiques et militaires organisées depuis mi-février par Paris et Londres, parallèlement au processus de négociations engagé par l’administration Trump avec Kiev, d’une part, et Moscou, d’autre part.