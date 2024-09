Stadler décroche une commande des CFF pour 129 locomotives

Keystone-SDA

2 minutes

(Keystone-ATS) Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail va livrer 129 locomotives à CFF Cargo, la branche fret de l’opérateur ferroviaire national. L’accord-cadre porte d’abord sur 36 unités et une option est prévue pour les 93 autres véhicules.

Il s’agit de locomotives électriques multisystèmes, qui remplaceront les locomotives Re420 « en fin de vie », et qui sont « l’évolution naturelle » des familles de véhicules Eurolight, Eurodual et Euro9000 conçues pour le trafic passager et le fret en Europe, a indiqué l’entreprise thurgovienne jeudi. Aucun montant n’a été précisé.

Leur conception permet d’inclure deux moteurs diesel de 500 kW ou deux modules de batteries de traction fournissant jusqu’à 2 MW d’énergie pour les opérations du dernier kilomètre sur des voies non électrifiées. Les locomotives sont équipées du système européen de contrôle des trains (ETCS) pour faciliter les opérations transfrontalières. La configuration initiale comprenant la Suisse, l’Allemagne et l’Autriche peut être étendue à d’autres pays à l’avenir.

Le segment Trafic marchandises des CFF précise dans un communiqué séparé que les unités devraient être livrées progressivement entre l’automne 2027 et 2035″. Il souligne qu’il s’agit là d’une « première étape concrète » dans sa démarche visant à ce que « le matériel roulant utilisé pour le fret ferroviaire en Suisse » soit « entièrement renouvelé et harmonisé d’ici à 2050 ».

La locomotive à quatre essieux qui a été commandée est une nouveauté, lancée pour la première fois sur le marché. CFF Cargo ajoute que « Stadler Rail construit l’une des locomotives les plus légères du marché », qui « consomme moins d’énergie que les autres locomotives, tout en étant plus puissante ».