Straumann: jusqu’à 250 postes menacés sur le site de Villeret

Keystone-SDA

Le spécialiste des implants dentaires Straumann pourrait supprimer jusqu'à 250 emplois sur son site de Villeret, dans le canton de Berne, alors que le groupe prévoit d'externaliser une partie de sa production à destination du marché chinois vers Shanghai.

(Keystone-ATS) Une période de consultation de 14 jours a été engagée avec les partenaires sociaux à Villeret, a détaillé Straumann vendredi dans un communiqué. L’entreprise emploie environ 1800 personnes en Suisse.

Ces sept dernières années, le site de Villeret a enregistré une importante croissance de ses effectifs, passant de 550 à plus de 1000 salariés afin de répondre à la demande grandissante. En déplaçant progressivement sa production vers l’Empire du Milieu, Straumann « garantit sa compétitivité et sa croissance continue en Chine », qui génère plus de 15% des ventes totales de la société, a-t-elle souligné.

Parallèlement, la direction va investir entre 60 et 80 millions de francs au cours des cinq prochaines années sur son site de Villeret pour soutenir son développement à long terme.