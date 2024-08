Swiss prolonge la suspension des vols de et vers Tel Aviv

Keystone-SDA

1 minute

(Keystone-ATS) La compagnie aérienne Swiss a décidé lundi de prolonger la suspension de ses vols au départ et à destination de Tel Aviv, en Israël, jusqu’au 12 août inclus. Par ailleurs, elle évitera complètement l’espace aérien au-dessus de l’Iran jusqu’au 7 août inclus.

Swiss réagit ainsi aux récents événements dans la région, indique la compagnie aérienne helvétique dans un communiqué. Les inquiétudes concernant une possible escalade militaire au Moyen-Orient grandissent, après la multiplication ces derniers jours des menaces de l’Iran et de ses alliés contre Israël, accusé de l’assassinat mercredi à Téhéran du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh.

Les espaces aériens au-dessus d’Israël et de l’Irak ne sont déjà plus survolés depuis vendredi dernier, précise encore Swiss. Les vols à destination et en provenance de Beyrouth resteront suspendus jusqu’au lundi 12 août inclus.

Les passagers concernés seront contactés directement et auront la possibilité de reporter leur voyage à une date ultérieure sans frais ou d’être remboursés intégralement, ajoute la compagnie aérienne.