Swiss Re lancera en 2026 un programme de rachat d’actions permanent

Keystone-SDA

Le réassureur Swiss Re promet vendredi à ses actionnaires un programme de rachat d'actions "durable", doté d'une enveloppe de 500 millions de dollars par année, dès 2026.

Ce contenu a été publié sur
1 minute

(Keystone-ATS) Le groupe zurichois remanie en outre quelque peu ses objectifs pour l’année prochaine, tout en reconnaissant un important, mais ultime impact de la restructuration de son unité réassurance vie et santé.

La finalisation de la réorganisation de ce portefeuille grèvera les résultats du dernier trimestre 2025 d’environ 250 millions de dollars, prévient le géant du secteur à l’occasion de sa journée dédiée aux investisseurs.

L’objectif de bénéfice net pour l’année prochaine est relevé à 4,5 milliards de dollars, contre 4,4 milliards pour l’année en cours.

