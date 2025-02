Tencent teste son propre modèle d’IA, aux côtés de DeepSeek

Keystone-SDA

Le géant technologique chinois Tencent a déclaré lundi avoir commencé à tester auprès des utilisateurs son propre modèle d'intelligence artificielle, après avoir intégré DeepSeek à ses produits.

3 minutes

(Keystone-ATS) La start-up chinoise DeepSeek, spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA), a fait les gros titres le mois dernier lorsqu’elle a dévoilé son robot conversationnel R1, qui peut apparemment rivaliser avec ses concurrents américains pour une fraction des coûts.

Plusieurs grandes entreprises chinoises ont depuis affirmé intégrer DeepSeek dans leurs produits.

Tencent a indiqué lundi dans un communiqué que certains utilisateurs de son robot conversationnel Yuanbao pourront désormais adresser leurs questions soit à DeepSeek, soit à son nouveau modèle maison de raisonnement par IA, « Hunyuan Thinker ».

« Grâce à ces deux modèles de raisonnement profond, la réponse aux questions est plus professionnelle, le raisonnement est plus évolué et les réponses semblent plus humaines », a estimé le groupe.

Basé à Shenzhen (sud de la Chine), Tencent possède notamment l’application WeChat (messagerie, réseau social, paiement en ligne), omniprésente dans le pays, et est un poids lourd des jeux vidéo et de la diffusion de contenu.

Il cherche à développer ses activités sur le marché florissant de l’intelligence artificielle.

L’entreprise a semble-t-il commencé à intégrer DeepSeek dans plusieurs de ses produits, certains utilisateurs de WeChat ayant remarqué l’ajout dimanche d’une fonction de recherche alimentée par l’IA.

Lancement d’un test

Un porte-parole de Tencent a confirmé à l’AFP que l’application, qui compte plus d’un milliard d’utilisateurs actifs mensuels, avait « récemment lancé un test bêta pour l’accès à DeepSeek ».

Ces annonces du groupe sont le signe d’un renforcement de la concurrence dans le secteur de la recherche en ligne en Chine.

Un autre champion national des hautes technologies, Baidu, avait annoncé dimanche qu’il allait intégrer DeepSeek dans son moteur de recherche traditionnel, leader du marché.

La semaine dernière, le géant chinois des véhicules électriques BYD avait déclaré qu’il intégrerait DeepSeek à ses voitures, à l’instar d’autres rivaux nationaux comme Geely, Great Wall Motors et Leapmotor.

Malgré sa montée en puissance en Chine, DeepSeek suscite encore l’appréhension dans certains pays, qui s’interrogent sur son traitement des données personnelles des utilisateurs.

Les autorités sud-coréennes ont ainsi annoncé lundi le retrait temporaire de DeepSeek des boutiques d’applications locales, le temps d’étudier sa gestion de ces données. L’Italie, l’Australie et certains Etats américains avaient déjà pris des mesures similaires.