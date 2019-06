Stan Wawrinka (no 24) n'était pas trop déçu après sa défaite subie face à Roger Federer (no 3) en quarts de finale à Roland-Garros. "C'était un très, très bon tournoi pour moi", a-t-il souligné.

"J'ai enchaîné de belles victoires, avec un très bon match contre Cristian Garin puis deux grosses batailles face à Grigor Dimitrov et Stefanos Tsitsipas. Et je m'incline face au meilleur joueur de tous les temps", a expliqué le Vaudois.

"J'ai livré un grand match face à Roger. Ca s'est joué sur quelques points. Il a surtout mieux négocié les tie-breaks", a relevé Stan Wawrinka, qui s'est incliné 7-6 4-6 7-6 6-4. "J'ai eu de petites occasions. Mais je n'ai pas vraiment de regrets, car je n'ai jamais pu prendre les devants. J'ai compté un break d'avance au troisième set, mais il a refait tout de suite son retard", a-t-il expliqué.

Avait-il les jambes lourdes après avoir dû batailler pendant 5h09' dimanche face à Stefanos Tsitsipas? "C'est clair que les efforts que j'ai dû enchaîner ne m'ont pas aidé à être le plus frais possible", a-t-il concédé. "Mais j'ai réussi un gros match, j'ai tenu pendant 3h20'. Je me sentais bien, j'ai pu tout donner. Malheureusement je n'ai pas réussi à le pousser au cinquième set", a-t-il glissé.

Stan Wawrinka était particulièrement fier du chemin parcouru depuis tout juste une année. "L'an dernier, j'avais perdu au 1er tour ici, et j'avais chuté au-delà de la 260e place mondiale (réd: au 263e rang). Là, je vais revenir dans le top 20. Si je regarde d'où je viens, c'est incroyable d'avoir réussi une telle quinzaine", s'est-il réjoui.

Sacré à trois reprises dans des "Majors" (Open d'Australie 2014, Roland-Garros 2015 et US Open 2016), le Vaudois se voit-il à nouveau comme un candidat à un titre du Grand Chelem? "Pour l'instant, je vais poursuivre mon chemin et continuer à travailler. Je sais ce qu'il faut faire pour gagner un Grand Chelem, et j'espère maintenant pouvoir continuer à progresser", a-t-il expliqué.

Neuer Inhalt Horizontal Line