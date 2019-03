Genève-Servette a réussi une entrée fracassante en quarts de finale des play-off. Les Genevois se sont imposés 2-0 sur la glace de Berne, méconnaissable.

De son côté, le Lausanne HC a pris une leçon de réalisme de la part des Langnau Tigers (1-5).

Les Genevois ont poursuivi sur la lancée de leur extraordinaire fin de saison. Incontestablement, ils étaient dans le rythme des play-off depuis plus d'une semaine, tout le contraire du CP Berne, incapable de hausser le rythme. Mais le succès grenat porte aussi la signature de Robert Mayer. Le portier a repoussé 36 tirs des joueurs de la capitale pour savourer son premier blanchissage de la saison. Les hommes de Chris McSorley ont fait la différence dans les dix premières minutes. Le temps pour Bozon de marquer un but en fin renard en poussant un palet mal caché par Genoni sous sa jambière (7e) et pour Völlmin d'adresser un tir de loin dévié par Andersson pour le 2-0 (10e).

Les Genevois ont su gêner le développement du jeu des Bernois en utilisant une vieille recette. Le tir de très loin sur le gardien pour essayer d'obtenir un engagement à côté de la cage de Genoni. Une tactique qui a marché à plusieurs reprises. Seule ombre au tableau pour les Servettiens, la menace de suspension qui plane au-dessus de la tête de Rod, qui a chargé violemment Sciaroni à la bande. En 2014, Genève-Servette avait également remporté son premier match de la demi-finale sur la glace des Zurich Lions avant d'être incapable de s'imposer lors de la deuxième partie à domicile. La tâche qui attend les Genevois mardi s'annonce titanesque face à ce CP Berne, vexé.

Lausanne a joué "petit bras" pour son entrée dans les play-off et les Emmentalois en ont profité. Sous la conduite du meilleur coach de la saison, Heinz Ehlers, les Tigers ont parfaitement profité des erreurs des Vaudois à l'image de Genazzi sur le 1-1, d'Antonietti sur le 1-2 ou de Frick sur le 1-4. Pourtant, les Lausannois avaient ouvert la marque par le Canadien Jeffrey, oublié par la défense bernoise (7e). Par la suite, ils se sont montrés incapables de capitaliser sur cet avantage. De son côté, Langnau a fêté le premier succès de son histoire en play-off !

Bienne ne s'est pas laissé surprendre par Ambri-Piotta (3-1). Les Seelandais ont su parfaitement museler la ligne de parade léventine emmenée par Kubalik. Diem et Fuchs ont donné un avantage de deux buts en première période aux Biennois. Ceux-ci auraient pu "tuer" la partie au deuxième tiers-temps après avoir bénéficié de 110'' de double supériorité numérique mais Conz n'a rien lâché. Ainsi, les joueurs de l'entraîneur Törmanen ont fêté leur cinquième succès en autant de matches cette saison contre les Tessinois.

Zoug a su maîtriser son sujet face à Lugano (3-2) dans une rencontre qui sentait le piège. Les Zougois ont toujours mené au score grâce à des buts de Martschini (3e), Simion (7e) et Flynn (45e).

Neuer Inhalt Horizontal Line