Trente-quatre nouveaux gardes suisses prêtent serment à Rome

(Keystone-ATS) Trente-quatre nouveaux gardes suisses ont prêté serment lundi en fin de journée au Vatican. La cérémonie s’est déroulée en présence d’une délégation officielle suisse conduite par la Présidente de la Confédération Viola Amherd.

Sur les 34 recrues qui ont rejoint la plus petite et la plus ancienne armée du monde, seules deux ont prononcé la traditionnelle formule en italien, seize en allemand et seize en français. Les gardes jurent de protéger et de défendre le pape et tous ses successeurs, même au péril de leur vie.

L’événement s’est déroulé dans la cour Saint-Damas du Palais apostolique, dans une atmosphère austère mais festive, en présence de leurs familles. Pour cette occasion solennelle, les gardes portaient la tenue de “Gran Gala”, l’uniforme comprenant une armure, qui est porté pour la bénédiction papale “Urbi et Orbi” à Noël et à Pâques.