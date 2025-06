Ukraine: « attaque massive » de drones sur Kiev

Keystone-SDA

Une "attaque massive" de drones russes est en cours lundi à Kiev, et a fait au moins un blessé, selon les autorités, des journalistes de l'AFP entendant de fortes détonations dans la capitale ukrainienne.

1 minute

(Keystone-ATS) « Encore une attaque massive contre la capitale. Possiblement, plusieurs vagues de drones ennemis », a écrit sur Telegram le chef de l’administration de Kiev, Timour Tkatchenko.

« Il y a actuellement une personne blessée dans le district de Solomyanski », a écrit pour sa part le maire de Kiev, Vitali Klitschko.

Des journalistes de l’AFP dans la capitale ont entendu des vrombissements de drones en vol et une série de détonations, probablement des tirs de la défense aérienne ukrainienne.

Dans un abri situé au sous-sol d’un immeuble résidentiel du centre de Kiev, ces journalistes ont vu une dizaine de personnes qui attendaient la fin de l’attaque assises sur des chaises ou des bancs, la plupart d’entre elles scrutant leur téléphone à la recherche d’informations. Une femme et son enfant dormaient dans des lits pliants apportés à l’avance dans l’abri.

Les villes ukrainiennes sont ciblées chaque nuit par des frappes russes, à un moment où les pourparlers en vue d’un cessez-le-feu sont dans l’impasse.

Au moins 28 personnes avaient été tuées et plus de 130 blessées à Kiev dans la nuit du 16 au 17 juin lors d’une attaque russe menée à l’aide de plus de 440 drones et 32 missiles, selon les autorités ukrainiennes.