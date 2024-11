Un homme prend 20 kg pour éviter des entraînements militaires

Keystone-SDA

Un Sud-Coréen a été condamné à un an de prison avec sursis pour avoir intentionnellement pris du poids afin d'éviter les camps d'entraînement et d'autres activités pénibles du service militaire. C'est ce qu'a déclaré mardi à l'AFP un tribunal de Séoul.

(Keystone-ATS) Tous les hommes sud-coréens âgés de moins de 30 ans doivent effectuer environ deux ans de service militaire, principalement car le pays reste techniquement en guerre contre la Corée du Nord, un pays doté de l’arme nucléaire. Ils doivent servir dans l’armée mais les personnes ayant des problèmes de santé peuvent se voir confier d’autres tâches, notamment administratives.

Un homme de 26 ans a été condamné au cours du mois à un an de prison pour avoir enfreint la loi sur le service militaire après avoir délibérément mangé de façon excessive pour prendre du poids et être classé comme inapte au service actif.

Après avoir appris qu’un indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 35 pouvait l’exempter des missions militaires classiques, il a commencé à essayer de prendre du poids en suivant un régime spécial conçu par une de ses connaissances. Le plan impliquait de doubler sa consommation de nourriture et de boire d’importantes quantités d’eau avant les évaluations médicales.

« Plus de 100 kilos »

En 2017, cet homme mesurait 169 centimètres et pesait 83 kg. En 2022, « il pesait 105 kilos, et en 2023, il pesait 102 kilos », a indiqué à l’AFP le tribunal du district est de Séoul. La connaissance qui l’a encouragé a également été reconnue coupable de complicité en violation de la loi et a été condamnée à une peine de six mois de prison avec sursis.

Le tribunal a noté que « l’accusé a reconnu ses actes répréhensibles et exprimé sa volonté de remplir sincèrement son devoir militaire ». L’Administration du personnel militaire tient une liste publique des évadés, affichant leurs noms, âges, adresses enregistrées et raisons de l’évitement.

En 2023, 355 personnes ont échappé illégalement au service militaire obligatoire, soit le nombre le plus élevé depuis l’apparition de cette liste publique en 2015. Des personnalités célèbres ont été surprises en train de simuler une maladie pour échapper au service militaire ou pour en être totalement exemptées, notamment une célébrité de premier plan accusée de s’être arraché les dents.

L’année dernière, Ravi, rappeur du groupe K-pop VIXX, a été condamné avec sursis après avoir falsifié des documents médicaux attestant qu’il souffrait d’épilepsie. Il s’est excusé sur les réseaux sociaux, affirmant qu’il avait alors pris une « décision stupide ».