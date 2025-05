Un plan d’affectation cantonal pour le Paléo Festival

La Direction générale du territoire et du logement va élaborer un plan d'affectation cantonal (PAC) pour le site du Paléo Festival. Cette mesure, demandée par le Conseil d'Etat vaudois, permettra de régler les différents enjeux liés à la plaine de l'Asse où se déroule le festival (aménagement du territoire, mobilité, environnement, agriculture).

(Keystone-ATS) Cette planification concernera le territoire utilisé pour le festival, lequel s’étend sur les communes de Duillier, Grens, Nyon, Signy-Avenex et Trélex, précise jeudi le gouvernement vaudois dans ses décisions hebdomadaires. Le PAC sera élaboré en collaboration avec ces communes, les services cantonaux et l’association Paléo Arts et Spectacles, qui en cofinancera les coûts.