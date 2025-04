Un siège de plus pour les francophones du cercle de Bienne-Seeland

Keystone-SDA

Le nombre de sièges garantis à la minorité francophone du cercle électoral de Bienne-Seeland passera de quatre à cinq en vue de l'élection du Grand Conseil bernois en 2026. Le Jura bernois disposera de douze sièges garantis, malgré le départ de Moutier (-7171 personnes).

(Keystone-ATS) Dans le cercle électoral de Bienne-Seeland, la minorité francophone se voit attribuer un siège supplémentaire, à la suite d’une « légère adaptation des modalités de calcul. Désormais, les mandats garantis à la population francophone sont calculés en fonction du pourcentage de cette dernière par rapport à la population germanophone, et non plus par rapport à la population totale du cercle électoral », a indiqué lundi le canton de Berne.

Les élections de renouvellement général du Grand Conseil et du Conseil-exécutif se tiendront le 29 mars 2026. En vertu de la loi sur les droits politiques, le gouvernement a réparti les 160 sièges du parlement cantonal entre les neuf cercles électoraux.

Le nombre de mandats attribués à chaque cercle dépend de la population résidante permanente et s’appuie sur les chiffres l’Office fédéral de la statistique au 31 décembre 2023. À ce niveau, il n’y a pas de changement par rapport à l’élection de 2022.