Une femme et un couple tués dans le canton de Soleure

Keystone-SDA

Une femme et un couple de retraités ont été tués mardi dans le canton de Soleure. L'auteur présumé du crime s'est rendu à la police. Il s'agit d'un Suisse de 41 ans.

1 minute

(Keystone-ATS) La femme a été retrouvée morte vers 14h30 dans un appartement d’Egerkingen, dans la région d’Olten, a indiqué mercredi la police cantonale soleuroise. Les circonstances laissent penser à un acte de violence. Plusieurs patrouilles de la police cantonale se sont immédiatement rendues sur place.

Peu de temps après, un homme s’est rendu au poste de police d’Egerkingen. La police cantonale a arrêté l’auteur présumé sans opposer de résistance.

Sur la base des déclarations du Suisse, d’autres forces d’intervention ont découvert vers 15h15 les corps d’un couple de retraités dans leur maison dans le village voisin d’Hägendorf.

Vaste enquête

Selon la police, les personnes impliquées dans le drame se connaissaient. La police cantonale et le ministère public ont ouvert une vaste enquête.

Outre la préservation des preuves, il s’agit de clarifier les circonstances de l’acte, son déroulement et son motif. La police n’a pas donné d’autres informations pour l’instant, invoquant les enquêtes en cours et la protection de la personnalité des personnes impliquées et des proches.