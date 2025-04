Vaud: la première grosse attaque du loup en 2025 tue dix moutons

Keystone-SDA

Dix moutons ont été retrouvés morts à Valeyres-sous-Rances dans le Nord vaudois. L'attaque perpétrée par le loup a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi, a indiqué mercredi le Canton. Il s'agit de la première et grosse attaque du loup sur un troupeau en 2025.

2 minutes

(Keystone-ATS) Jusqu’ici, les autorités cantonales n’avaient répertorié que des attaques isolées de lynx depuis le 7 janvier, notamment dans le Lavaux et le Chablais, selon le tableau des prédations sur les animaux de rente régulièrement mis à jour par le Canton. La dernière attaque attribuée au loup remontait au 14 novembre 2024.

Pour rappel, le Canton de Vaud avait annoncé l’été dernier pour la première fois vouloir éliminer une meute entière de loups. Une demande d’autorisation avait été envoyée mi-août à Berne pour abattre les sept individus de la meute du Mont Tendre. Coupable des trois quarts des attaques dans le Jura vaudois, elle est jugée problématique. A ce jour, elle a été réduite à quatre individus.

Régulation immédiate exigée

Selon le dernier pointage du Canton, 29 loups « au minimum » étaient actifs sur l’ensemble du territoire vaudois à la fin 2024. Ils sont répartis en deux meutes vaudoises – Mont Tendre et Marchairuz – et trois meutes transfrontalières – Risoud, Jougne-Suchet et Haute-Valserine. S’y ajoutent quelques individus isolés (Plateau et Alpes).

En réaction à cette « première prédation massive », l’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre, Prométerre, et l’organisation faîtière de l’agriculture romande, Agora, exigent une régulation immédiate. « Nous demandons une intervention rapide et déterminée des autorités cantonales pour garantir la sécurité des troupeaux et préserver l’élevage de plein air », écrivent-elles dans un communiqué après une conférence de presse organisée sur place.

« Il ne fait aucun doute » que le seuil fixé par l’ordonnance fédérale sur la chasse (OChP), révisé le 1er février 2025 pour autoriser une régulation est « largement franchi », affirment les deux associations. Elles appellent le ministre vaudois en charge du dossier Vassilis Venizelos à réagir le plus vite possible.