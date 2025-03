Ville de Genève: le conseil municipal bascule à droite

Keystone-SDA

Le Conseil municipal de la Ville de Genève bascule de justesse à droite. Les Vert-e-s essuient dimanche la plus lourde perte alors que l'UDC et le MCG se renforcent. Alliés au Centre, les Vert'libéraux font leur entrée au délibératif.

(Keystone-ATS) La gauche n’a désormais plus que 39 des 80 sièges du Conseil municipal de la plus grande ville du canton. Les socialistes occupent 18 sièges (-1), les Vert-e-s 12 (-6) alors que l’extrême-gauche, qui est partie unie, a réussi à placer 9 élus (+2).

A droite, le PLR perd deux sièges (12 élus). Le Centre-Les Vert’libéraux obtiennent dix sièges, soit deux de plus que le PDC en 2020. L’UDC gagne 3 sièges (10 élus) et le MCG 2 (9 élus). La nouvelle formation Libertés et Justice sociale (LJS) n’a pas réussi à atteindre le quorum de 7%.

A l’exécutif, la gauche place ses quatre candidats, dont les deux magistrats sortants, en tête. La centriste sortante Marie Barbey-Chappuis, seule élue de droite, arrive en cinquième position. Tout reste ouvert pour le deuxième tour prévu le 13 avril.