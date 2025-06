Yverdon: un arbre prévu au centre-ville sème la discorde municipale

La plantation d'un grand platane au milieu de l'historique place Pestalozzi à Yverdon-les-Bains (VD) ne plaît pas à tout le monde. Si une enquête révèle qu'elle est favorablement accueillie par près de trois quarts de la population, deux municipaux de droite voient cet arbre d'un mauvais oeil et annoncent une rupture de collégialité sur ce projet de la majorité de l'exécutif communal.

(Keystone-ATS) Après avoir mené une exposition immersive et recueilli l’avis de la population concernant un projet de végétalisation de la place Pestalozzi en septembre 2024, la Municipalité, à majorité de gauche, a dévoilé vendredi les résultats de la démarche participative menée à cette occasion. Elle a dans le même temps adressé au Conseil communal deux préavis permettant de concrétiser sa politique d’arborisation, l’un concerne son Plan Canopée et l’autre la plantation d’un platane au centre de la place Pestalozzi.

Un sondage quantitatif formel a par ailleurs été conduit par l’institut indépendant MIS Trend auprès d’un échantillon représentatif de la population. Il indique que 73% des Yverdonnois sont favorables à la plantation d’un platane au centre de la place emblématique de la cité thermale. Dans la même proportion, ils demandent que tous les quartiers accueillent de nouveaux arbres.

Un projet à 100’000 francs

« Dans le respect du débat démocratique et de la transparence, la Municipalité souhaite que la question du platane au milieu de la place Pestalozzi soit tranchée par le Conseil communal. Elle dépose donc un préavis pour une demande de crédit d’investissement de 100’000 francs en vue de la réalisation du projet », indique-t-elle dans un communiqué.

Forte du soutien exprimé par la population concernant la nécessité de voir un accroissement de la végétalisation sur le territoire communal, la Municipalité dépose également un second préavis demandant un crédit d’investissement de 1,4 million pour le déploiement de la première phase du Plan Canopée. « Objectif ambitieux: atteindre 33% de couverture canopée du territoire », écrit l’exécutif yverdonnois.

Ce dernier reconnaît qu’il n’est pas parvenu à prendre une décision unanime sur l’arbre de la place Pestalozzi. Une minorité du collège s’y oppose, à savoir les deux municipaux de droite (PLR) Christian Weiler et François Armada. Tous les deux ont d’ailleurs publié un communiqué de presse de leur côté vendredi matin pour annoncer leur rupture de collégialité.

« En tant qu’élus fortement engagés dans les questions urbanistiques, patrimoniales et événementielles liées au centre-ville, ils estiment que ce projet soulève des enjeux importants », écrivent-ils. Et de citer en premier lieu: le respect du caractère patrimonial et de la lisibilité de la place, le maintien de ses usages culturels, sportifs et festifs ainsi que la pertinence climatique réelle d’un tel aménagement.

Suspendre et reconsidérer

Ils remettent aussi en question le coût et l’opportunité dans un contexte budgétaire contraint ainsi que la cohérence globale avec d’autres possibilités de végétalisation dans le centre-ville.

« Tout en partageant l’objectif général de renforcer la canopée urbaine », MM. Weiler et Armada appellent à « une approche plus nuancée et contextualisée, respectueuse du caractère unique de la place Pestalozzi ». « Leur position vise à encourager un débat plus large sur les choix d’aménagement du centre-ville, afin de concilier exigences climatiques, qualité du cadre de vie et respect du patrimoine », soulignent-ils.

Les deux élus de droite appellent à « reconsidérer ce projet, à suspendre sa mise en oeuvre et à engager une concertation sincère avec les citoyens, les professionnels du patrimoine, les acteurs culturels et les usagers de la place ».