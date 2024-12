100 Jahre alte Badhütte in Rorschach SG abgebrannt

Keystone-SDA

In Rorschach SG ist am frühen Montagmorgen eine hundert Jahre alte Badhütte am Schweizer Bodenseeufer abgebrannt.

1 Minute

(Keystone-SDA) Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, ging um 3.30 Uhr in der Kantonalen Notrufzentrale die Meldung ein, dass die Badhütte im Bodensee in Brand steht. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, habe das altehrwürdige Gebäude bereits in Vollbrand gestanden, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Die Rettungskräfte seien mit einem Grossaufgebot im Einsatz gewesen. Die Feuerwehr sowie der Seerettungsdienst hätten die Flammen zwar eindämmen können, allerdings habe die Badhütte einen Totalschaden erlitten. Verletzte sind laut Polizei keine bekannt. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bisher unklar. Das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St.Gallen wurde von der Staatsanwaltschaft des Kantons St.Gallen mit der Brandursachenermittlung betraut. Die Kantonspolizei St.Gallen sucht nun nach Zeugen.