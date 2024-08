20’000 Besucher am 200-Jahre-Jubiläum des Schiesssportverbands

(Keystone-SDA) Über 20’000 Schiesssportbegeisterte haben am Wochenende in Aarau das 200-jährige Bestehen des Schweizer Schiessportverbands gefeiert. Abgeschlossen wurden die dreitägigen Feierlichkeiten am Sonntag mit einem Umzug durch die Aarauer Altstadt.

Besonders stolz zeigte sich der Schiessportverband (SSV) auf die Sportschützin Chiara Leone, die bei den diesjährigen olympischen Spielen in Paris eine Goldmedaille gewann. In einer Kutsche fuhren Bundesrat Albert Rösti und Olympiasiegerin Leone am Umzug mit, wie der SSV am Sonntag mitteilte.

Mit Standing Ovations geehrt wurden auch die weiteren Schweizer Olympiamedaillengewinnerinnen und -gewinner des Schiesssports. Darunter befinden sich Audrey Gogniat (Bronze, Paris 2024) und Nina Christen (Gold und Bronze, Tokio 2021).

“Teil von Gesellschaft und Staat”

Im Schiesssportverband gehe es nicht nur um Sport, betonte Rösti in einer Ansprache am Fest am Sonntag. “In der Schweiz ist das Schiessen ein Teil von Gesellschaft und Staat – und ein Ausdruck unserer Kultur der Freiheit”, sagte Rösti laut Redetext. “Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu behaupten: Das eine würde es ohne das andere nicht geben.”

Am Samstag standen die Finalwettkämpfe im Gewehr- und Pistolenschiessen im Mittelpunkt. 800 Vereins- und Breitensportler massen sich mit erfahrenen Spitzenschützen. Die Teilnahme am grossen Final in Aarau wurde zum Teil durch das Los entschieden. Während sich die Hälfte der Finalteilnehmenden über ihre Resultate qualifizierte, wurde die andere Hälfte per Los bestimmt.