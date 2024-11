67 Teams aus 24 Ländern am Cybathlon der ETH Zürich in Kloten ZH

Keystone-SDA

67 Teams aus 24 Ländern haben dieses Wochenende am Cybathlon der ETH Zürich teilgenommen. Der Wettkampf stellt alltagstaugliche Assistenztechnologien für Menschen mit einer Beeinträchtigung auf die Probe.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die dritte Ausgabe des Cybathlons fand in der Swiss Arena in Kloten ZH und in sieben lokalen Hubs rund um den Globus statt, wie die Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) Zürich am Sonntag mitteilte. Die Hubs befanden sich in Kanada, Ungarn, Korea, Thailand, Südafrika und in den USA. 6000 Zuschauende waren in Kloten vor Ort dabei, und 15’500 Menschen verfolgten die Wettkämpfe virtuell.

Die Schweiz stellte am Cybathlon neun Teams, vier davon von der ETH Zürich. Weitere Teams reisten aus Europa, Asien und Afrika an, und zehn Teams schalteten sich aus den Hubs zu. In acht Disziplinen ging es um das beste Zusammenspiel zwischen Mensch und Technik.

Es gab virtuelle Rennen mit Gedankensteuerung, Fahrradrennen mit elektrischer Muskelstimulation oder auch Parcours mit Armprothesen, Beinprothesen, robotischen Exoskeletten oder motorisierten Rollstühlen, wie die ETH schrieb. Zum ersten Mal fand ein Parcours für Sehassistenztechnologien statt und ein Assistenzroboter-Rennen.

2028 findet der Cybathlon voraussichtlich in Asien statt.