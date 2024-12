Ausstellung zum 150. Geburtstag von General Guisan in Pully VD

Keystone-SDA

Henri Guisan wird anlässlich seines 150. Geburtstags in seiner letzten Residenz in Pully VD eine Ausstellung gewidmet. Diese geht auf das Wirken des Schweizer Generals während des Zweiten Weltkriegs ein.

(Keystone-SDA) Die Retrospektive zeige auf, «wie sich die Persönlichkeit Henri Guisans in seiner Rolle als Oberbefehlshaber der Armee ab Sommer 1940 allmählich durchsetzte», teilte die Henri-Guisan-Stiftung mit. Es werde sichtbar gemacht, wie Guisan zum «Anführer wurde, hinter dem sich das Land versammeln und vereinen konnte».

Guisans Aufruf zum Widerstand am 25. Juli 1940 auf der Rütliwiese und die Entscheidung, einen Teil der Armee ins Réduit zurückzuziehen, nehmen in der Ausstellung einen besonderen Platz ein. Filmarchive, die über QR-Codes und zahlreiche Bilder zugänglich sind, ermöglichen es den Besucherinnen und Besuchern, «virtuell in einige der wichtigsten Momente einzutauchen, die diese tragische Periode der europäischen Geschichte prägten».

Die vom 10. bis zum 22. Dezember dauernde Ausstellung in der Residenz Verte Rive in Pully richtet sich an ein Publikum jeden Alters, der Eintritt ist frei. Auch werden kommentierte Führungen angeboten. Eines der Highlights ist das ehemalige Büro Guisans, das besichtigt werden kann.

Guisan wurde 1939 von der Vereinigten Bundesversammlung zum General der Schweizer Armee gewählt – ein militärischer Dienstgrad, den es in der Schweizer Armee in Friedenszeiten nicht gibt. Während des Kriegs verstand es Guisan immer wieder, den Wehrwillen der Schweizer Soldaten und der Bevölkerung zu stärken. Am 20. August 1945 endete sein Dienst. Guisan verstarb 1960 in Pully.