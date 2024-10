Ein 100-Prozent-Pensum erhöht das Krebsrisiko

Keystone-SDA

(Keystone-SDA) Vollzeitangestellte haben ein erhöhtes Krebsrisiko. Wie Forschende der Universität Freiburg in einer neuen Studie zeigten, erkranken Angestellte mit einem 100-Prozent-Pensum häufiger an Krebs als Menschen mit anderen Berufslaubahnen. Die Gründe dafür sind unklar.

Bei Frauen gilt dies aber verstärkt, wie der Schweizerische Nationalfonds (SNF) am Mittwoch mitteilte. Der SNF unterstützte die Studie, die nun in der Fachzeitschrift «Scientific Reports» veröffentlicht wurde. So haben der Studie zufolge in einem Vollzeitpensum angestellte Frauen ein deutlich höheres Krebsrisiko als Frauen, die vollzeitlich Haushalt und Kinder betreuen. Aber auch selbstständig erwerbende Männer erkranken demnach seltener an Krebs als angestellte.

Zu diesem Ergebnis kamen die Forschenden, indem sie den Karriereweg von über 12’500 Frauen und Männern mit Jahrgängen zwischen 1915 und 1945 aus 14 Ländern in Europa analysierten und mit Krebserkrankungen dieser Personen verglichen.

Warum das so ist, soll nun in weiteren Studien geklärt werden.