Fahrplanwechsel bringt mehr Züge am Tag und in der Nacht

Keystone-SDA

Der SBB-Fahrplanwechsel vom 15. Dezember bringt Verbesserungen für Pendlerinnen und Pendler. Der Lausanner Vorort Renens und der Bahnhof Bern Wankdorf werden zum Fernverkehrshalt. Zudem gibt es neue Nachtverbindungen im Fern- und Regionalverkehr.

1 Minute

(Keystone-SDA) Für Pendlerinnen und Pendler bedeute das kürzere Reisen und die Hauptbahnhöfe würden entlastet, teilten die SBB am Mittwoch mit.

An acht Wochenenden verkehren neu im Rahmen eines Pilotprojekts Nachtverbindungen auf der Strecke Bern-Olten-Zürich Hauptbahnhof-Zürich Flughafen sowie an mehreren Wochenenden und Feiertagen zwischen Biel und Genf Flughafen und zwischen Freiburg respektive Sitten und Genf Flughafen.

Auch in den regionalen Nachtnetzen gibt es Verbesserungen an Wochenenden. Verschiedene zusätzliche Züge fahren in der Ostschweiz. Zwischen St. Gallen und Sargans gibt es unter anderem einen Halbstundentakt im Fernverkehr.

Neu besteht eine samstägliche Direktverbindung von Genf Flughafen über Bern nach Locarno. Zwischen Zürich und München verkehrt ein zusätzlicher Zug pro Richtung.