Polizei stoppt am Gotthard wegen Schnees den Verkehr

Keystone-SDA

Wegen starker Schneefälle hat die Urner Kantonspolizei am Sonntag kurz vor Mittag zwischen Amsteg und dem Gotthard-Strassentunnel den Verkehr gestoppt. Dies, damit Schneeräumfahrzeuge freie Fahrt hatten.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das gab ein Mediensprecher der Urner Kantonspolizei der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage bekannt. Er bestätigte damit eine Strassenverkehrs-Zustandsmeldung des Tourings-Clubs der Schweiz auf dem Kurznachrichtendienst X. Die Blockierung des Verkehrs sei also vorübergehend, sagte der Mediensprecher.

Die Wetterdienste hatten für Sonntag das Eintreffen einer Kaltfront in der Schweiz angekündigt – mit Schneefall teilweise bis in die Niederungen respektive Täler. Bis Heiligabend erwarten die Meteorologen in zentralen Lagen der Alpen innerhalb von 75 Stunden bis zu 125 Zentimeter Schnee.

Auf seinem Naturgefahrenportal warnt der Bund in weiten Teilen der Alpen vor erheblichen Gefahren durch Schnee etwa auf Strassen zwischen Sonntag und Dienstag und vor Lawinengefahr der Stufe 3