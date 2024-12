Rorschacher Stadtpräsident will Badehaus nach Brand wieder aufbauen

Keystone-SDA

Die am frühen Montagmorgen abgebrannte, historische Badhütte in Rorschach TG wird wieder aufgebaut. Das sagte in einer kurzen, ersten Stellungnahme der Rorschacher Stadtpräsident Robert Raths (FDP) zum Totalverlust des hundertjährigen Badehauses.

(Keystone-SDA) «Die Badhütte wird wieder aufgebaut», erklärte Raths (FDP) auf Anfrage von Keystone-SDA. Weitere Angaben machte Raths dazu nicht.

Der Brand des weitgehend aus Holz gebauten Badehauses war um 3.30 Uhr in der Kantonalen Notrufzentrale eingegangen. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, habe das altehrwürdige Gebäude bereits in Vollbrand gestanden, schrieb die Polizei in einer Mitteilung. Verletzte sind der Polizei keine bekannt.