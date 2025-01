Schweizer Filme haben an der 75. Berlinale Chancen im Wettbewerb

Keystone-SDA

Die Komödie "La Cache" des Lausanner Drehbuchautors und Regisseurs Lionel Baier hat an der 75. Berlinale Chancen auf den Silbernen oder Goldenen Bären. Dies teilten die Verantwortlichen am Dienstagvormittag in einer Medienkonferenz mit.

(Keystone-SDA) Der Film nimmt eine Familiendynamik während der 68er-Bewegung in Paris auseinander. Der im Oktober verstorbene französische Schauspieler Michel Blanc ist darin in seiner letzten Rolle zu sehen. «La Cache» feiert an der Berlinale im Februar Weltpremiere.

Ebenso im Wettbewerb ist das Drama «Mother’s Baby» der österreichischen Regisseurin Johanna Moder, wie an der Medienkonferenz weiter mitgeteilt wurde. Der Film ist eine Koproduktion mit Schweizer Beteiligung. Die Hauptrolle der Dirigentin Julia, deren Kinderwunsch unerwartete Wendungen nimmt, spielt die deutsch-schweizerische Schauspielerin Marie Leuenberger. Leuenberger ist bekannt für ihre Rolle der Nora in «Die göttliche Ordnung».

Die 75. Ausgabe der Berlinale findet vom 13. bis 25. Februar statt.