Die Woche in der Schweiz

Der Einfluss der Politik auf die Geschäfts- und Finanzwelt hat sich in der vergangenen Woche einmal mehr bestätigt. Am Montag erreichte die Schweizer Börse kurzzeitig einen historischen Rekord und überschritt die 13’000-Punkte-Marke. Die Märkte reagierten positiv auf den Wahlsieg der Union in Deutschland am Vortag, eine entscheidende Wahl in einem Europa, das angesichts der Vereinigten Staaten unter Donald Trump verunsichert ist.