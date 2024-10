Heute in der Schweiz

Die Grossbank UBS besitzt in Zürich die Siedlung Heuried mit 100 Mietwohnungen. Diese wurde vor 20 Jahren von Grund auf saniert: Neue Balkone, neue Bäder, neue Küchen. Vor vier Jahren wurden noch neue Heizungen und Solarpanels eingebaut, wie der «Blick» berichtet.

Jetzt aber plant die UBS den Abriss der ganzen Siedlung. Der Immobilienfonds der Grossbank plant einen Neubau mit 149 Wohnungen. Allen Mietern wurde gekündigt. Ein Abriss sei in diesem Fall umweltschonender als eine Sanierung, argumentiert die Bank. Und mehr Wohnungen auf demselben Areal würden auch zu Linderung der Wohnungsnot beitragen.

In der NZZ stellt Wirtschaftsgeograf Christian Hilber den Schweizer Mietmarkt in einen internationalen Vergleich. «Wohnungen an Toplagen sind knapp und nicht vermehrbar», sagt er, doch in Zürich seien die Mieten im Vergleich zu London immer noch günstig, denn: «Der Mieter zahlt nur bei der Neuvermietung die aktuelle Marktmiete.»

Hilber sieht daher ein «Insider-Outsider»-Problem: Wer eine Wohnung hat, profitiere von weitgehend eingefrorenen Mietzinsen. Wer aber eine suche, sei dem Markt ausgesetzt. «Das Problem von Warteschlangen bei Wohnungsbesichtigungen ist in der Schweiz nicht so gravierend wie in ausländischen Städten», sagt er.

Das Interview mit dem Wohnmarkt-Ökonomen Externer Link in der NZZ. (Paywall)