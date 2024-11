Heute in der Schweiz

Ein kleines Insekt bedroht die Kartoffeln und Zuckerrüben in der Schweiz. Falls sich der Schädling weiter ausbreitet, könnte bis ein Drittel der Ernte ausfallen.

Sie ist nur etwa fünf bis sieben Millimeter klein. Und trotzdem kann die Schilf-Glasflügelzikade ganze Ernten zerstören. So geschehen in Süddeutschland, wo das Insekt gegenwärtig für Ernteausfälle von bis zu 50 Prozent sorgt. Und das Tierchen ist gefrässig: Nach den Zuckerrüben fällt es jetzt auch über die Kartoffeln her.

Dabei ist die Fresserei nicht das eigentliche Problem. Denn nur wenn die Zikade ein bestimmtes Bakterium in sich trägt, kann sie dieses übertragen, während sie sich an den Blättern der Pflanzen gütlich tut. In der Schweiz rechnet man jetzt mit Ernteeinbussen von bis zu 30 Prozent, wie SRF News schreibt.

Doch warum ist das Insekt in der Schweiz erst jetzt so aktiv geworden? Das jeweilige Jahresklima spiele sicher eine Rolle, sagt ein Experte. Eine Möglichkeit, es loszuwerden, wäre, das Land nach der Ernte statt mit Winterweizen zu bepflanzen über den Winter brachliegen zu lassen und danach eine Frühjahreskultur wie Mais anzubauen. Doch weil eine Brache kein Einkommen generiere, sei dies schwierig.