Aujourd’hui en Suisse

Les accords bilatéraux entre la Suisse et l’UE – les «Bilatérales I» – ont 25 ans. Selon le sondage de la SSR publié ce vendredi, une majorité des personnes interrogées reconnaissent l’importance de l’UE pour l’économie suisse. Mais sur le plan émotionnel et personnel, «un sentiment de distance et d’indifférence» domine, écrit mon collègue Balz Rigendinger.

D’après la politologue Martina Mousson de l’institut de recherche gfs.bern, qui a réalisé le sondage pour la SSR, ce sentiment mitigé vient surtout du fait que les gens se font du souci pour la souveraineté de la Suisse.

Une majorité des personnes interrogées voit en l’UE un monstre de bureaucratie, dans lequel la Suisse n’a pas son mot à dire. Un exemple: les bouteilles en PET avec un couvercle attaché qui sont apparues sur le marché suisse. Les accords bilatéraux sont toutefois perçus positivement par les personnes interrogées, une majorité d’entre elles estimant qu’ils sont utiles à l’économie du pays.